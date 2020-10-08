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أسعار الذهب والعملات اليوم الخميس 8-10-2020

الخميس، 08 أكتوبر 2020 03:12 م
أسعار الذهب والعملات اليوم الخميس 8-10-2020 ذهب ودولار
كتبت : سماح حمدى

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ارتفعت أسعار الذهب اليوم الخميس في مصر بقيمة 4 جنيهات عقب هبوط مساء أمس بقيمة 7 جنيهات، وسجل الذهب 824 جنيها للجرام من عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر، وذلك بعد ارتفاع أوقية الذهب  إلي 1892 دولارا.

أسعار الذهب اليوم:

عيار 18 سجل 706.2 جنيه.

عيار 21 سجل 824 جنيها.

عيار 24 سجل 941.71 جنيه.

 

ننشر أسعار العملات اليوم الخميس 8-10-2020، أمام الجنيه المصرى، وذلك لعدم وجود تعاملات اليوم بسبب تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة فى مصر، يوم الخميس المقبل، الموافق 8 أكتوبر 2020، بمناسبة عيد القوات المسلحة  6 أكتوبر، وذلك بدلا من يوم الثلاثاء، الموافق 6 أكتوبر 2020.
 
ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم، والتى جاءت كالتالى:
 
 
سعر الدولار اليوم: 15.67 جنيه للشراء، و15.77 جنيه للبيع.
 
سعر اليورو الأوروبى: بلغ 18.37 جنيه للشراء، 18.58 جنيه للبيع.
 
سعر الجنيه الإسترلينى:بلغ 20.13 جنيه للشراء، 20.38 جنيه للبيع.
 
سعر الريال السعودى: ثبت عند سعر الريال 4.09 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع
 
سعر الدينار الكويتى:بلغ 48.76 جنيه للشراء، و51.54 جنيه للبيع.
 

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