أسعار الذهب والعملات اليوم الخميس 8-10-2020

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الخميس في مصر بقيمة 4 جنيهات عقب هبوط مساء أمس بقيمة 7 جنيهات، وسجل الذهب 824 جنيها للجرام من عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر، وذلك بعد ارتفاع أوقية الذهب إلي 1892 دولارا.

ننشر أسعار العملات اليوم الخميس 8-10-2020، أمام الجنيه المصرى، وذلك لعدم وجود تعاملات اليوم بسبب تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة فى مصر، يوم الخميس المقبل، الموافق 8 أكتوبر 2020، بمناسبة عيد القوات المسلحة 6 أكتوبر، وذلك بدلا من يوم الثلاثاء، الموافق 6 أكتوبر 2020.

ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم، والتى جاءت كالتالى: