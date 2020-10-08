اليوم السابع
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أدنوك الإماراتية ترفع سعر البيع الرسمى لخام مربان فى نوفمبر

الخميس، 08 أكتوبر 2020 08:17 ص
أدنوك الإماراتية ترفع سعر البيع الرسمى لخام مربان فى نوفمبر أدنوك الإماراتية
رويترز

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أظهرت وثيقة أسعار اطلعت عليها رويترز اليوم الخميس أن شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) حددت سعر البيع الرسمي لخامها القياسي مربان لشهر نوفمبر عند 0.35 دولار للبرميل دون بلاتس دبي، لترفعه 0.15 دولار عن الشهر السابق.

ويوضح الجدول التالي أحدث أسعار البيع الرسمية (بالدولار للبرميل). وسعر البيع الرسمي لمربان هو الفارق عن بلاتس دبي بينما يتم تسعير الدرجات الثلاث الأخرى بالفارق عن سعر البيع الرسمي لمربان.

نوفمبر أكتوبر

مربان -0.35 -0.50

أم اللولو تعادل 0.00 تعادل 0.00

داس -0.35 -0.35

زاكوم العلوي -0.20 -0.20 

 

ادنوك

الامارات

اسعار مربان

بلاتس دبي

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