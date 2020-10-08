اليوم السابع
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أحد أبطال حرب أكتوبر: "الأزمات تتسبب فى تناحر الشعوب وفى مصر حصل العكس"

الخميس، 08 أكتوبر 2020 03:35 م
أحد أبطال حرب أكتوبر: "الأزمات تتسبب فى تناحر الشعوب وفى مصر حصل العكس" اللواء ناجى شهود
كتب سمير حسنى

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قال اللواء ناجى شهود أحد أبطال حرب أكتوبر المجيدة، أن قطعية ابن مصر واحدة فى كل العصور، مؤكدا أن المصريون سارعوا للذهاب إلى الجبهة للدفاع عن أرضهم ووطنهم.

 

وأضاف اللواء ناجى شهود، فى لقاء ببرنامج "الحياة اليوم" اليوم الخميس، أن الأزمات تجعل الشعوب تتناحر، لكن فى مصر لم يحدث ذلك، بل على النقيض فلم يسلك المصريين نفس الدرب ولم يختلفوا ولم يتنازعوا بل تآلفوا وأصبح لديهم هدف واحد باسترداد الأرض.

 

وواصل حديثه قائلا: "الدنيا كلها كتبت شهادة وفاة مصر بعد احتلال سيناء، ولكن الشعب المصرى كتب شهادة ميلاده منذ حرب الاستنزاف، التى كانت البداية، مشيرا إلى أن الجبهة الداخلية وقفت بالكامل خلف القوات المسلحة من النكسة وحتى انتصار أكتوبر.

 

 


اللواء ناجى شهود

القوات المسلحة

حرب اكتوبر

برنامج الحياة اليوم

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