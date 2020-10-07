6.4 مليار جنيه استثمارات شركات القطاع العام ومشروعات إدارة هيئة البترول

كتبت – مروة الغول

كشفت مصادر مسئولة بقطاع البترول، عن أن حجم النشاط الاستثمارى للهيئة العامة للبترول وشركات القطاع العام، بلغت حوالى 6.414 مليار جنيه خلال عام 2019 موزعة على عدد من الأنشطة المختلفة منها 2.042 مليار جنيه فى مجالات البحث وإنتاج البترول للشركات الوطنية و3.649 مليار جنيه لرفع كفاءة وإحلال وتجديد وحدات الإنتاج وتحسين مواصفات المنتجات البترولية بما يتناسب مع المواصفات العالمية و430 مليون جنيه فى رفع كفاءة خطوط الأنابيب وتحسين خدمة وتعبئة وتداول المنتجات البترولية .

وأضافت المصادر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن حجم مشروعات الأمن الصناعى وحماية البيئة بلغت حوالى 293 مليون جنيه متمثلة فى أعمال تجديد شبكات الإطفاء والتبريد وتأمين الحقول وتوريد معدات الإطفاء .

يذكر أن قطاع البترول نجح فى إحراز تقدم كبير لدفع عجلة الاستثمار فى البحث عن البترول والغاز فى مصر خلال السنوات الست الماضية من أجل تنمية الثروات البترولية وتحقيق اكتشافات جديدة، حيث تم طرح عدد 7 مزايدات عالمية خلال تلك الفترة للبحث عن البترول والغاز فى المناطق البرية والبحرية فى كل من البحرين المتوسط والأحمر والدلتا والصحراء الغربية والشرقية وخليج السويس وصعيد مصر منها مزايدة للبحث عن البترول والغاز لأول مرة فى منطقة البحر الأحمر وتمثل أحد ثمار اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية والتى سمحت ببدء مزاولة النشاط البترولى لأول مرة فى هذه المنطقة البكر الواعدة، وقد أسفرت تلك المزايدات عن ترسية 31 منطقة للبحث عن البترول والغاز على شركات عالمية منها شركتى اكسون موبيل وشيفرون باستثمارات حدها الأدنى حوالى 1.9 مليار دولار ومنح توقيع حوالى 249 مليون دولار.

وشهدت الفترة من يوليه 2014 حتى يونيه 2020 توقيع 84 اتفاقية بترولية جديدة مع الشركات العالمية للبحث عن البترول والغاز، باستثمارات حدها الأدنى حوالى 14.8 مليار دولار ومنح توقيع قدرها حوالى 1.1 مليار دولار لحفر 351 بئراً.