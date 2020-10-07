ورشة اللعب بالألوان للأطفال فى بيت السنارى بمكتبة الإسكندرية.. اليوم

الاسكندرية جاكلين منير

ينظم بيت السنارى التابع لقطاع التواصل الثقافى بمكتبة الإسكندرية؛ ورشة عمل مجانية للأطفال تحت عنوان "اللعب بالألوان"، وذلك اليوم الأربعاء بمقر بيت السنارى الأثرى بحى السيدة زينب بالقاهرة.

تركز الورشة على تعليم الأطفال عدة محاور رئيسية خاصة بالألوان بأسلوب سهل وبسيط يتناسب مع المرحلة العمرية وتدور هذه النقاط الرئيسية حول التعريف بأنواع الألوان وكيفية اختيار الألوان وتناسقها وطريقة المزج والدمج بينها، بالإضافة إلى اتاحة البيئة المناسبة للطفل للتعبير بالألوان عن أشياءه المحببة.

تهدف الورشة إلى تطوير التفكير عند الاطفال واكسابهم القدرة على الفرز والتصنيف، واكتشاف مواهبهم من خلال التعبير عن الحاجات والرغبات والدوافع التى لا يستطيعون التلفظ بها شفهياً.

تأتى الورشة لمدة يوم واحد وتستهدف الأطفال من عمر 7 وحتى 10 سنوات، ابتداًء من الساعة 11 صباحًا وحتى 2 ظهرًا.