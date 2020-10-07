ميشيل أوباما: سأصوت لصالح جو بايدن لقدرته على لم شمل الأمريكيين

كتب محمد سعودي

أكدت السيدة الأمريكية الأولى السابقة، ميشيل أوباما، زوجة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما أنها ستصوت للمرشح الديمقراطي جو بايدن في الانتخابات الرئاسية الأمريكية من أجل لم شمل الأمريكيين وجعل الولايات المتحدة أفضل بكثير مما عليه الآن.

ونشرت ميشيل أوباما عبر حسابها الرسمي على انستجرام صورة تجمعها مع زوجها باراك أوباما وجو بايدن، مؤكدة أنها ستصوت لصاحب الكفاءة وليس الفوضى، ومن أجل الوحدة لا الانقسام، مضيفة "أصوت لصالح جو بايدن لأن قادر على جمع الناس معا لجعل بلدنا أفضل كثيرًا".



ميشيل أوباما تنشر صورة عبر انستجرام

وفي وقت سابق، وصفت السيدة الأمريكية الأولى السابقة، الرئيس دونالد ترامب بأنه "عنصرى"، مشددة على أن "ما يفعله الرئيس زائف بشكل واضح وخطأ أخلاقى، لكن هذا لا يعنى أنه لن ينجح".

وفي فيديو مدته 24 دقيقة، لدعم نائب الرئيس السابق، المرشح الديمقراطي للرئاسة جو بايدن، والسيناتور كامالا هاريس، انتقدت ميشيل الرئيس الامريكي الحالي "لإثارته المخاوف بشأن الأمريكيين السود والبُنيون، ولكذبه حول كيفية تدمير الأقليات للضواحي"، مذكرة أن الاحتجاجات في جميع أنحاء البلاد كانت في الغالب دعوة سلمية للتضامن ضد العنصرية.

واعتبرت أن ترامب وحلفاءه كانوا يحاولون الاستفادة من الإحباط وتشتيت الانتباه عن "إخفاقاته المذهلة من خلال إلقاء اللوم على الناس"، داعية الناخبين الى التصويت لبايدن "لأن حياتهم تعتمد على ذلك".