مياه الصرف الصحى توفر تكاليف اختبارات كورونا.. اعرف التفاصيل

إيناس البنا

قال باحثون إن تحليلًا لمياه الصرف في ستوكهولم بالسويد أظهر ارتفاعًا طفيفًا في حالات الإصابة بفيروس كورونا في سبتمبر، إلى مستوى مماثل لشهر مايو، مما مكنهم من استنتاج أن الزيادة لم تكن بسبب زيادة الاختبارات.

بدأ أخذ عينات من مياه الصرف الصحي في 3 منشآت في ستوكهولم في منتصف أبريل، بعد أن أظهرت الدراسات أنه يمكن اكتشاف بقايا الفيروس في مياه الصرف الصحي ، ولكن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها نشر نتائج واسعة النطاق.

قال الباحثون في مركز المياه التابع للمعهد الملكي للتكنولوجيا (KTH) إن طريقتهم في أخذ قياسات الفيروسات من مياه الصرف الصحي تعني أن نتائجهم لا تعتمد على مستوى اختبار فيروس كورونا الجديد.



كورونا فى شبكات الصرف

وقالت أستاذ مشارك فى الدراسة ، في بيان نشره موقع " newsnow" : "في الدراسة يمكننا أن نستنتج أننا نشهد زيادة واضحة في عدد حالات COVID-19 ، وهذا ليس بسبب المزيد من الأشخاص الذين يخضعون للاختبار".

في الأسابيع الأخيرة ، شهدت السويد ارتفاعًا في عدد الحالات، لكن الدولة تجري أيضًا المزيد من الاختبارات ، مما يجعل من الصعب تحديد مدى انتشار الفيروس الآن مقارنة بالأشهر السابقة.

على سبيل المثال ، في الأسبوع الأخير من شهر سبتمبر، أجرت الدولة حوالي 129000 اختبار PCR ، مقارنة بـ 36500 اختبار في الأسبوع الأخير من شهر مايو.

يمكن أن يساعد اختبار مياه الصرف الصحي في توفير رؤى مهمة حول انتشار المرض دون الحاجة إلى اختبارات فردية باهظة الثمن على نطاق واسع.

حتى الأسبوع الماضى، أكدت السويد 94283 حالة إصابة بـ COVID-19 و 5895 حالة وفاة مرتبطة.