محافظ المنوفية يؤكد المراكز التكنولوجية تمثل نقلة نوعية بأسلوب تقديم الخدمات

المنوفية - محمد فتحى

استقبل اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، بمكتبه بالديوان العام اللواء محمد عزى سعيد المشرف على مشروعات المحليات بوزارة التخطيط، والتنمية الاقتصادية والعميد أحمد محمد طعيمه مدير مشروع تطوير الخدمات الإليكترونية بالوزارة، وبحضور محمد موسى نائب المحافظ ومدير إدارة تطوير المراكز التكنولوجية بالديوان العام، تأتى هذه الزيارة فى إطار التعاون المثمر بين وزارة التخطيط ومحافظة المنوفية فى مجال تطوير أداء خدمات المواطنين للحصول على الخدمات الحكومية " محليات " .

واستعرض اللواء محمد عزى الموقف الحالى لبعض المراكز التكنولوجية المطورة على مستوى المحافظة، وعرض مؤشرات أدائها وذلك من خلال خطة المرور التى تقوم بها وزارة التخطيط بالإضافة إلى مناقشة سبل تحديث وتطوير البعض الآخر، موضحًا أن الرؤية الخاصة بمشروع تطوير الخدمات الحكومية " محليات " تتمثل فى توفير منظومة خدمات حكومية فعالة ترضى متلقى الخدمة ومؤديها عبر قنوات متعددة وتؤكد مبدأ النزاهة والشفافية بهدف الحصول على الخدمات الحكومية بسهولة ويسر، من خلال تبسيط إجراءات الحصول عليها لتعزيز كفاءة وفعالية الجهات الحكومية بهدف تحقيق رضاء المواطن وذلك فى إطار تحقيق أهداف أجندة التنمية الوطنية رؤية مصر 2030 والارتقاء بالخدمات الحكومية .

ومن جانبه أكد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية على أن المراكز التكنولوجية تمثل نقلة نوعية فى أسلوب تقديم الخدمات بشكل حضارى للمواطن وتوفير الوقت والجهد ورفع مستوى الأداء للخدمات الحكومية وتبسيط إجراءات الحصول على الخدمات فى وقت قياسى بسرعة وكفاءة عالية .