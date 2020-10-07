اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 07 أكتوبر 2020 03:10 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ القليوبية يتسلم سيارة قلاب 50 طن بمبلغ 3 مليون و150 ألف جنيه.. صور

الأربعاء، 07 أكتوبر 2020 02:25 م
محافظ القليوبية يتسلم سيارة قلاب 50 طن بمبلغ 3 مليون و150 ألف جنيه.. صور محافظ القليوبية يتسلم السارة للانضمام لمنظومة النظافة
القليوبية إبراهيم سالم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية،على استمرار الجهود المبذولة للارتقاء بمنظومة النظافة واستمرار الدعم للمنظومة بمدن ومراكز المحافظة من خلال تزويد جميع المراكز باحتياجاتها من المعدات والآلات والسيارات التي تساعد على رفع كفاءة المنظومة والإرتقاء بمستوى النظافة، بالإضافة إلى تطبيق منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة للعمل على الاستفادة القصوى من الموارد واستثمارها اقتصادياً من خلال إعادة تدوير المخلفات مقدما الشكر لكل مؤسسات المجتمع المدني التي تساهم في دعم هذا القطاع المهم.

جاء ذلك خلال تفقد المحافظ سيارة قلاب 50 طن، تبرع بها أحد البنوك، للمحافظة بتكلفة تصل إلى أكثر من 3 مليون و150 ألف جنيه.

وفى هذا الإطار تقدمت المحافظة بقيادة محافظ القليوبية بالشكر للبنك، علي دعمه المحافظة بشراء هذه المعدة لدعم منظومة النظافة مطالبا جميع المؤسسات الأخري بالمشاركة في مثل تلك المبادرات.

وأكد المحافظ، فى بيان له،علي استمرار الجهود المبذولة للإرتقاء بمنظومة النظافة، ومنع تواجد أي تراكمات والحفاظ على البيئة وظهور المدن بالشكل الجمالي والحضارى واستمرار الدعم لتطوير المنظومة و تزويدها بأحدث المعدات.

رافق المحافظ كل من إيمان ريان والدكتور سمير حماد نائبا المحافظ، واللواء هشام خشبة السكرتير العام، وممثل البنك، وعادل صبرة مدير عام الشئون المالية والادارية، وأشرف قربة مدير إدارة النظافة.

 

استلام السيارة النقل للانضمام لمنظومة النظافة

استلام السيارة النقل للانضمام لمنظومة النظافة

 

خلال تسلم السيارة
خلال تسلم السيارة

 

محافظ القليوبية يتفقد السيارة
محافظ القليوبية يتفقد السيارة

 


اخبار القليوبية

منظومة النظافة بالقليوبية

تبرع

سيارة نقل

نظافة القليوبية

إدارة النظافة بالقليوبية

إبراهيم سالم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

محافظ القليوبية يعلن تلقى 167 ألف طلب تصالح بإجمالى 944 مليون جنيه

الأربعاء، 07 أكتوبر 2020 02:00 ص

محافظ القليوبية يتفقد المشروعات الجديدة بمركز ومدينة شبين القناطر

الثلاثاء، 06 أكتوبر 2020 09:10 م

محافظ القليوبية يضع إكليل زهور على قبر الجندى المجهول بذكرى أكتوبر.. صور

الثلاثاء، 06 أكتوبر 2020 02:52 م

محافظ القليوبية يضبط عاطلا أثناء سرقة كابلات كهرباء بمسطرد ويبلغ الشرطة.. صور

الإثنين، 05 أكتوبر 2020 07:50 م

نائب محافظ القليوبية تتفقد مشروعات برفقه أعضاء البرنامج الرئاسى

الإثنين، 05 أكتوبر 2020 01:01 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة