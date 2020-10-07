محافظ القليوبية يتسلم سيارة قلاب 50 طن بمبلغ 3 مليون و150 ألف جنيه.. صور

القليوبية إبراهيم سالم

أكد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية،على استمرار الجهود المبذولة للارتقاء بمنظومة النظافة واستمرار الدعم للمنظومة بمدن ومراكز المحافظة من خلال تزويد جميع المراكز باحتياجاتها من المعدات والآلات والسيارات التي تساعد على رفع كفاءة المنظومة والإرتقاء بمستوى النظافة، بالإضافة إلى تطبيق منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة للعمل على الاستفادة القصوى من الموارد واستثمارها اقتصادياً من خلال إعادة تدوير المخلفات مقدما الشكر لكل مؤسسات المجتمع المدني التي تساهم في دعم هذا القطاع المهم.

جاء ذلك خلال تفقد المحافظ سيارة قلاب 50 طن، تبرع بها أحد البنوك، للمحافظة بتكلفة تصل إلى أكثر من 3 مليون و150 ألف جنيه.

وفى هذا الإطار تقدمت المحافظة بقيادة محافظ القليوبية بالشكر للبنك، علي دعمه المحافظة بشراء هذه المعدة لدعم منظومة النظافة مطالبا جميع المؤسسات الأخري بالمشاركة في مثل تلك المبادرات.

وأكد المحافظ، فى بيان له،علي استمرار الجهود المبذولة للإرتقاء بمنظومة النظافة، ومنع تواجد أي تراكمات والحفاظ على البيئة وظهور المدن بالشكل الجمالي والحضارى واستمرار الدعم لتطوير المنظومة و تزويدها بأحدث المعدات.

رافق المحافظ كل من إيمان ريان والدكتور سمير حماد نائبا المحافظ، واللواء هشام خشبة السكرتير العام، وممثل البنك، وعادل صبرة مدير عام الشئون المالية والادارية، وأشرف قربة مدير إدارة النظافة.

استلام السيارة النقل للانضمام لمنظومة النظافة



خلال تسلم السيارة