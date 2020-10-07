محافظ أسيوط يشهد احتفالية الذكرى الـ47 لانتصارات أكتوبر المجيدة.. صور

أسيوط – هيثم البدرى

شهد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، الاحتفال بالذكرى الـ47 لانتصارات أكتوبر المجيدة بقصر ثقافة أسيوط، وذلك بحضور اللواء هشام لطفى مساعد وزير الداخلية لمنطقة وسط الصعيد واللواء أسعد الذكير مدير أمن أسيوط واللواء أحمد شوقى مدير مكتب هيئة الرقابة الإدارية بأسيوط والمهندس نبيل الطيبى سكرتير عام مساعد المحافظة والدكتور عاصم قبيصى وكيل وزارة الأوقاف والاب عاموث ممثلا عن الأنبا يوأنس أسقف إيبارشية الأقباط الأرثوذوكس بأسيوط وضياء مكاوى مدير عام قصر ثقافة أسيوط ومحمد بشير رئيس حى غرب والدكتورة مروة كدوانى مقررة المجلس القومى للمرأة بالمحافظة وصفاء كامل مدير قصر ثقافة أسيوط ولفيف من القيادات التنفيذية والأمنية .

وبدأ الاحتفالية بالاستقبال بقصر ثقافة أسيوط وعرض لبعض الفقرات الفنية لفرقة الآلات الفنون الشعبية والتنورة ثم افتتاح دورة(Icdl) للمكفوفين بمشاركة 11 متدربا من مختلف محافظات الجمهورية وتحت إشراف يسرية مصطفى مكتب ذوى الهمم بالمركز التعليمى .

واستمع المحافظ إلى شرح من القائمين على الدورة وبعض المتدربين بها لمراحلها وأهدافها وأوجه الاستفادة منها موجها لهم الشكر على مجهودهم لخروج هذه الدورات الى النور.

وعقب ذلك حضر المحافظ ومرافقوه الاحتفالية الفنية بالمسرح الصيفى والتى بدأت بترديد جميع الحضور السلام الوطنى ثم تقديم فقرات الحفل للدكتورة أسماء عبد الرحمن ثم عرض لبعض الأغانى الوطنية لفرقة أسيوط للموسيقى العربية بقيادة الفنان حسام حسنى ثم عرض لبعض الفقرات لذوى الهمم منهم فقرة شعرية للشاعر أحمد عبد الباسط ثم قصة قصيرة للدكتور أسامة محمد بمناسبة ذكرى انتصارات السادس من اكتوبر .

ووجه محافظ أسيوط – خلال كلمته – الشكر لكافة القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية وذوى الهمم المشاركين فى الاحتفالية التى تم تنظميها إحياء لذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة ثم أعقبها قراءة الفاتحة على شهداء مصر الأطهار وفاء لشهداء مصر وعرفاناً بما قدموه للوطن من بطولات وتضحيات دفاعاً عن سلامة الوطن وشعبه العظيم مقدماً التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية والقوات المسلحة والشعب المصرى العظيم بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ 47 لانتصارات اكتوبر المجيدة، مؤكدا على دور القوات المسلحة المصرية فى حفظ أمن واستقرار مصرنا الغالية وسلامة اراضيها مشيداً بدور رجال القوات المسلحة وما قدموه من تضحيات خلال عقود طويلة وما قدموه من شهداء دفاعاً عن الوطن.

وفى نهاية الاحتفالية تم عرض فيلم وثائقى عن حرب أكتوبر وإنجازات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.



احتفالية اكتوبر بقصر ثقافة اسيوط (1)



احتفالية اكتوبر بقصر ثقافة اسيوط (4)



احتفالية اكتوبر بقصر ثقافة اسيوط (6)



احتفالية اكتوبر بقصر ثقافة اسيوط (9)



احتفالية اكتوبر بقصر ثقافة اسيوط (10)



احتفالية اكتوبر بقصر ثقافة اسيوط (12)



احتفالية اكتوبر بقصر ثقافة اسيوط (13)