اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 07 أكتوبر 2020 03:20 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

مجلس الدولة يحتفل بـ انتصارات أكتوبر ويهنئ الرئيس السيسى.. صور

الأربعاء، 07 أكتوبر 2020 12:02 ص
مجلس الدولة يحتفل بـ انتصارات أكتوبر ويهنئ الرئيس السيسى.. صور المستشار محمد حسام الدين
كتب أحمد عبد الهادى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نظم مجلس الدولة، برئاسة المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء ،احتفالية بمناسبة الذكرى الـ 47 لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة وبدايه العام القضائى الجديد، بحضور عدد كبير من مديرى الأقسام والإدارات من موظفى مجلس الدولة.

وتقدم المستشار محمد حسام الدين، بالتهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، والفريق أول محمد زكى وزير الدفاع القائد العام للقوات المسلحة، والشعب المصرى العظيم، بمناسبة الذكرى السابعة والأربعين لنصر أكتوبر 1973 حرب العزة والكرامة.

وقال المستشار طه كرسوع الامين العام لمجلس الدولة والمتحدث الرسمي، انه تم استعراض مخططات العمل فى العام القضائى الجديد فى ظل استمرار الالتزام بالأجراءات الاحترازية التى تحرص الدولة عليها للمحافظة على سلامة  رواد المحاكم من المتقاضين والمحامين، ولسلامه قضاه مجلس الدوله وموظفيه، مع اعتماد مبدأ السلامه اولا للجميع، بناء على خطة الدولة، فى مواجهة فيروس كورونا المستجد.    

وقدم رئيس مجلس الدولة التهنئة لجميع موظفى مجلس الدولة كذلك لما قدموه من انجاز خلال العام القضائى المنصرم، وتحفيزهم على التقدم فى الانجاز فى العام القضائى الجديد، وتعهد الجميع باستمرار مسيره العمل والانجاز استلهاما لروح نصر اكتوبر المجيد واستمرارا للمساهمة بالجهود اللازمه مع قضاه مجلس الدوله، لتحقيق الترضية القضائية للمتقاضين طبقا لاحكام الدستور والقانون.

0e1fa489-bb92-4378-bb75-2b3d5fccf3cd
 

 

4cbfd4a7-6d76-46fa-a4fb-ff51e9eadc1a
 

 

bf600bc2-cba7-4478-8245-fd74c476cf27
 

 

d0a6f791-fa08-4947-be82-bf8500d5b804
 

 

 


مجلس الدولة

6 اكتوبر

احتفالات

السيسي

مصر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

مركز الأزهر للفتوى: نصر أكتوبر المجيد ملحمة رائعة سطرها الجيش المصرى العظيم

الثلاثاء، 06 أكتوبر 2020 10:06 م

وائل الإبراشى عن ذكرى نصر أكتوبر: يوم نستلهم فيه كيفية الانتصار على الأزمات

الثلاثاء، 06 أكتوبر 2020 10:58 م

وزيرة التخطيط تحتفل بذكرى نصر أكتوبر بصورة قديمة من زيارتها لخط بارليف

الثلاثاء، 06 أكتوبر 2020 11:33 م

صور.. محافظ الإسكندرية يفتتح الصالة 6 بالاستاد الرياضى فى ذكرى نصر أكتوبر

الثلاثاء، 06 أكتوبر 2020 11:05 م

الجالية المصرية بكندا تحتفل بذكرى نصر أكتوبر بأعلام مصر وصور السيسى.. فيديو

الثلاثاء، 06 أكتوبر 2020 11:49 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة