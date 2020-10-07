مجلس الدولة يحتفل بـ انتصارات أكتوبر ويهنئ الرئيس السيسى.. صور

نظم مجلس الدولة، برئاسة المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء ،احتفالية بمناسبة الذكرى الـ 47 لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة وبدايه العام القضائى الجديد، بحضور عدد كبير من مديرى الأقسام والإدارات من موظفى مجلس الدولة.

وتقدم المستشار محمد حسام الدين، بالتهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، والفريق أول محمد زكى وزير الدفاع القائد العام للقوات المسلحة، والشعب المصرى العظيم، بمناسبة الذكرى السابعة والأربعين لنصر أكتوبر 1973 حرب العزة والكرامة.

وقال المستشار طه كرسوع الامين العام لمجلس الدولة والمتحدث الرسمي، انه تم استعراض مخططات العمل فى العام القضائى الجديد فى ظل استمرار الالتزام بالأجراءات الاحترازية التى تحرص الدولة عليها للمحافظة على سلامة رواد المحاكم من المتقاضين والمحامين، ولسلامه قضاه مجلس الدوله وموظفيه، مع اعتماد مبدأ السلامه اولا للجميع، بناء على خطة الدولة، فى مواجهة فيروس كورونا المستجد.

وقدم رئيس مجلس الدولة التهنئة لجميع موظفى مجلس الدولة كذلك لما قدموه من انجاز خلال العام القضائى المنصرم، وتحفيزهم على التقدم فى الانجاز فى العام القضائى الجديد، وتعهد الجميع باستمرار مسيره العمل والانجاز استلهاما لروح نصر اكتوبر المجيد واستمرارا للمساهمة بالجهود اللازمه مع قضاه مجلس الدوله، لتحقيق الترضية القضائية للمتقاضين طبقا لاحكام الدستور والقانون.