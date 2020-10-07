لجنة موارد لاختيار مديرى ووكلاء مدارس بإداراتى قلين وغرب كفرالشيخ

كفر الشيخ - محمد سليمان

ترأست الدكتورة بثينة كشك ،وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، لجنة الموارد لاختيار مديري ووكلاء مدارس بادارتى قلين وغرب كفرالشيخ التعليميتين، التى تقدم لها 40 مرشحا .

وتشكلت اللجنة بقرار اللواء جمال نور الدين ، محافظ كفر الشيخ ، وعضوية أحمد الشربيني وكيل النقابة العامة ،ونقيب معلمى كفرالشيخ ،و الدكتور طارق عمارة نائب رئيس مجلس الأمناء على مستوى الجمهورية ، ورئيس مجلس أمناء المحافظة، والدكتور سمير قطب، أستاذ أصول التربية بجامعة كفرالشيخ ،و علاء فوقى محمود ، مدير عام التفتيش المالى والادارى بديوان المحافظة ،و بدر حلمى، كبير باحثين قانونيين بالشئون القانونية بالمحافظة ،و إيمان الاودن، مدير عام بالتنظيم والإدارة ، و ابراهيم خضر ،مدير عام الشئون المالية والإدارية ،و الدكتور سلامة الويشى، مدير عام التعليم العام ،و سعد كامل مدير إدارة الشئون القانونية بديوان المديرية ،وأمانة سر محمد عبد الوهاب مدير إدارة تنسيق الوظائف بديوان المديرية، و عبد الفتاح نصار ،و عزت صابر، بإدارة تنسيق الوظائف.

وأكدت الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ ،بدأت أعمال لجنة الموارد لاختيار مدراء ووكلاء المدارس لعام 2020 ،وتستمر أعمال اللجنة خلال الأيام المقبلة.