كمامة إلزامية للحضور وحاجز زجاجى أهم التغييرات في مناظرة بنس-هاريس في أمريكا

كتبت رباب فتحى

قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية، إن مناظرة نائب الرئيس الأمريكى، بين مايك بنس وكامالا هاريس مساء اليوم، أٌدُخل عليها بعض التعديلات بعد إصابة الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب بفيروس كورونا وأعضاء من إدارته، بعد حضور المناظرة الرئاسية أمام المرشح الديمقراطى، جو بايدن الأسبوع الماضى.

وقالت الصحيفة إن تغطية الوجه ستكون إلزامية للجمهور، حيث لوحظ على نطاق واسع الأسبوع الماضي أن المرافقين لترامب لم يرتدوا الكمامات أثناء جلوسهم بين الحضور في المناظرة الصاخبة الأولى، والتي جرت قبل أيام فقط من إعلان الرئيس والسيدة الأولى ميلانيا ترامب أنهما أثبتتا إصابتهما بفيروس كورونا .

وستتم إدارة المناظرة في سولت ليك سيتي من قبل رئيسة مكتب صحيفة "يو إس إيه توداى" فى واشنطن ، سوزان بيج ، وسيتم تقسيمها إلى تسعة أقسام مدة كل منها 10 دقائق.

وقالت الصحيفة إن مناظرة نائب الرئيس تأتي عقب مناظرة رئاسية فوضوية قبل أسبوع.

وأعلنت لجنة المناظرات الرئاسية تغيير قوانينها بعد فوضى المواجهة الأولى بين ترامب وبايدن، بحسب ما ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية بى بى سى. وقالت اللجنة التي تشرف على المناظرات الرئاسية الأمريكية، إنها ستغير شكل المناظرة لتتأكد أن المناظرات المستقبلية بين المرشحين للمنصب، الرئيس دونالد ترامب وجو بايدن ستجري بشكل مقبول.

وذكرت بعض التقارير أن أحد طرق التدخل قد تكون فصل الميكروفون في حال بدأ المرشحان بمقاطعة بعضهما. وجاء الإعلان عقب ما حصل الثلاثاء حيث فقد المرشحان أعصابهما. وتطور ت المناظرة إلى إهانات وشجارات.

وقالت لجنة المناظرات الرئاسية في بيان إن المناظرة أثبتت أن هناك حاجة لإضافة بعض الإجراءات للطريقة التي تسير فيها المناظرات القادمة لضمان أن تسير على ما يرام. وأضافت: "ستفكر اللجنة بتغييرات وإجراءات جديدة ستعلن عنها في وقت لاحق".