كل ما تريد معرفته عن مصروفات المدارس والفئات المعفاة.. قبل أيام من الدراسة

محمود طه حسين

قبل أيام من بدء الدراسة المقرر لها 17 أكتوبر الجارى، أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مصروفات المدارس الحكومية للعام الدراسى الجديد 2020،2021، والفئات المعفاة من سداد المصروفات، نقدم في التقرير التالى كل ما يريد ولى الأمر معرفته عن المصروفات.





ـ 40% من إجمالى الطلاب معفيين من المصروفات الدراسية.



ـ مليار و200 مليون جنيه قيمة الإعفاءات من مصاريف الدراسة.



ـ مرحلة رياض الأطفال حتى الصف الثالث الابتدائى 300 جنيه.



ـ من الصف الرابع حتى الثالث الإعدادى 200 جنيه.



ـ من الصف الأول الثانوى حتى الصف الثالث الثانوى 500 جنيه.



ـ صفوف التعليم الثانوى الفنى بكافة أنواعه وأنظمته 200 جنيه.



ـ يعفى أبناء شهداء ثورة 25 يناير.



ـ يعفى أبناء الأسر المستفيدة من معاش الضمان الاجتماعى والمساعدات.



ـ يعفى أبناء الحاصلين على المعاشات المقدمة من وزارة التضامن.



ـ يعفى الطلاب يتامى الأب وأبناء المرأة المعيلة ومهجورة العائل والمطلقة.



ـ يعفى أبناء المكفوفين وذوى الاحتياجات الخاصة.



ـ يعفى أبناء الذكور المفرج عنهم من السجون حديثا بدون دخل ثابت.



ـ يعفى أبناء مصابى الثورة.



ـ يعفى أبناء طلاب مدارس حلايب وشلاتين وأبو رمادة بالبحر الأحمر.



ـ يعفى الطلبة الدارسين في مدارس شمال سيناء.



ـ يعفى طلاب مدارس التربية الخاصة.



ـ يعفى طلاب مدارس الفصل الواحد ومدارس التعليم المجتمعى.



ـ يعفى الطلبة المتحررين من الأمية الملتحقين بالمدارس".



ـ يعفى أبناء شهداء وضحايا ومفقودى ومصابى العمليات الحربية.



ـ يعفى أبناء العمليات الإرهابية والأمنية وأسرهم.



ـ أبناء من تقدموا في برنامج " تكافل وكرامة" ولم يتم قبولهم.



ـ مبلغ 5 جنيه لصالح صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودى ومصابى العمليات الإرهابية والحربية.



ـ يستطيع ولى الأمر سداد المصروفات على دفعتين ويمكن تقسيطها لـ4 أقساط



ـ سداد المصروفات من خلال فورى أو أي وسيلة إلكترونية.



ـ يسدد لصالح صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية.



ـ يحصل الطالب على الكتب ويتم قيده في المدرسة حتى ولو لم يسددها.



ـ المصروفات الدراسية يخصص منها جزء لتجهيز المدارس وتعقيمها.













