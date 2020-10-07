قضايا الدولة تبرم بروتوكول تعاون مع جامعة إسلسكا لتنمية مهارات القيادة

كتب إبراهيم قاسم

أبرمت هيئة قضايا الدولة اليوم الأربعاء مع وفد من جامعة إسلسكا مصر بروتوكول تعاون بين الجامعة والهيئة لتوثيق أوجه التعاون العلمى والقانونى والثقافى في مجالات الاهتمام المشتركة، وتنمية مهارات القيادة لدى مستشارى وقضاة هيئة قضايا الدولة.

وقع البروتوكول المستشار إبراهيم عبد الخالق، رئيس المكتب الفني ومدير مكتب الدراسات القضائية بهيئة قضايا الدولة، والدكتور كريم الحناوي أمين عام جامعة إسلسكا.

حضر توقيع البروتوكول المستشار الدكتور أبو بكر الصديق رئيس هيئة قضايا الدولة والمستشار حسين مصطفى النائب الأول لرئيس الهيئة، المستشار شحته غانم نائب رئيس الهيئة والمشرف العام على الشئون الإدارية والمالية، والمستشار يسرى مدنى المنسق العام لمركز الدراسات القضائية، وجيهان متولى مدير البرامج الحكومية بجامعة إسلسكا.

تجدر الإشارة الى أن الجامعة تقدم دبلوم الدراسات العليا وماجيستير إدارة الأعمال والعديد من الدورات التدريبية.