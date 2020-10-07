فاروق الباز: نصر أكتوبر أعاد لنا الشعور بالعزة والكرامة والريادة

كتب محمد تهامى زكى

أحيا الدكتور فاروق الباز، عضو المجلس الاستشارى لرئيس الجمهورية، الذكرى السابعة والأربعين لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة، مؤكدا أن يوم السادس من أكتوبر، أعاد إلينا الشعور بالعزة والكرامة وأهمية القيادة الحكيمة والريادة الواعية التى اتصفت بها مصر من زمن بعيد.

وكتب الباز، عبر حسابه على تويتر: "كلما طل علينا السادس من أكتوبر، أعاد إلينا الشعور بالعزة والكرامة وأهمية القيادة الحكيمة والريادة الواعية التى اتصفت بها مصر من زمن بعيد، رحم الله الرئيس انور السادات، الذى أعاد لنا أرض مصر بأقل قدر من خسارة الأرواح وبكل عزة وكرامة، علينا أن نعلم الجيل الصاعد حكمة الرئيس السادات".





وكان الدكتور فاروق الباز، دعا الشباب المصرى إلى السعى بكل جد واجتهاد لتحقيق هدفهم، متحدثا عن التجربة الناجحة التى شارك فيها وهى وصول الإنسان إلى القمر لأول مرة من خلال رحلة "أبولو"، مشيرا إلى أن عدة عوامل أدت الى نجاح هذا البرنامج، مثل اختيار أفضل المتخصصين، تحديد وقت محدد لكل عملية، حسن اختيار القادة، الاعتماد الكلى على الشباب، والتميز وهو أساس نجاح أى مشروع كبير، مؤكدا ضرورة الاعتماد على الشباب فى المشروعات الجديدة، قائلا: "متوسط عمر العلماء المشاركين فى أبولو كان 26 عاما وكان هذا سر النجاح"، موضحا أن الشباب حديث التخرج لديهم طاقة ورغبة فى إثبات الذات و تحقيق النجاح والقدرة على تحمل ساعات العمل الطويلة ،وهى مقومات تساهم فى نجاح أى مشروع جديد .

وشدد الدكتور فاروق الباز، على ضرورة دوام جمع العلم والمعرفة فى كل فروع العلوم والمعارف لتحقيق النجاح، موجها للشباب الى ضرورة العمل للصالح العام.

جاء ذلك خلال المحاضرة التى نظمها مؤخرا، قطاع المكتبات بمكتبة الإسكندرية، عبر الانترنت بعنوان (كيف نجح برنامج أبولو التابع لناسا فى الستينيات)، التى ألقاها الدكتور فاروق الباز مدير متقاعد لمركز الاستشعار عن بُعد، جامعة بوسطن، الولايات المتحدة الأمريكية وعضو المجلس الاستشارى لرئيس الجمهورية لعلماء مصر والعالم المصرى الأمريكى بوكالة ناسا سابقًا.