اليوم السابع
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فاروق الباز عن الانتخابات الأمريكية: الأمور غير مستقرة

الأربعاء، 07 أكتوبر 2020 09:45 م
فاروق الباز عن الانتخابات الأمريكية: الأمور غير مستقرة الدكتور فاروق الباز
إبراهيم سعيد

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قال العالم المصرى فاروق الباز، مدير مركز الاستشعار عن بُعْد في جامعة بوسطن، إن التغيرات المناخية وارتفاع درجات الحرارة سيؤثران على ارتفاع منسوب المياه بالمحيطات والبحار، مشيرًا إلى أن الأمر سيؤدي إلى غرق الأراضى ببعض المناطق الساحلية في شمال مصر.

وأضاف الباز، خلال لقاء لبرنامج «90 دقيقة»، المذاع عبر فضائية «المحور»، مساء الأربعاء، أن الأمر سيؤثر بنسبة واحد على الألف بالمناطق الساحلية، مؤكدًا أنه لا يوجد خوف من غرق الدلتا.

وعن أوضاع الانتخابات الأمريكية، أشار إلى أن الأمور غير مستقرة بسبب سيطرة أزمة فيروس كورونا المستجد على البلاد، قائلًا إن المواطنين غير مدركين للخطة التالية.

وأوضح العالم المصري أن إصابات كورونا ازدادت في الولايات المتحدة، مقارنة بالدول الأخرى، لعدم الاستماع لكلام الأطباء، لافتًا إلى أن أمريكا تتأثر بشكل بالغ بالأزمة.


الدكتور فاروق الباز

التغيرات المناخية

فيروس كورونا

الانتخابات الامريكية

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