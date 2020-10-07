اليوم السابع
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ضبط شخص تعدى على آخر بالضرب بسبب تصادم سيارة

الأربعاء، 07 أكتوبر 2020 09:19 م
ضبط شخص تعدى على آخر بالضرب بسبب تصادم سيارة المتهم عقب القبض عليه
كتب محمود عبد الراضي - عبد الله محمود

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كشفت أجهزة الأمن ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" يتضمن تعدى أحد الأشخاص على آخر بالقاهرة، زاعما أنه أحد رجال الشرطة فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، فقد رصدت المتابعة تداول مقطع فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" متضمن قيام أحد الأشخاص بالتعدى على آخر بالضرب، وادعائه بأنه أمين شرطة.

بالفحص أمكن تحديد موقع تصوير المقطع المشار إليه، وتبين أنه بدائرة قسم شرطة المقطم بالقاهرة، بالإضافة إلى تحديد المجنى عليه وهو (عامل – مقيم بدائرة القسم)، وباستدعائه وسؤاله قرر بأنه حال تواجده بالمنطقة محل الواقعة فوجىء بقيام قائد سيارة "أدلى بأوصافها التقريبية" بالاصطدام به، ولدى معاتبته قام بالتعدى عليه بالضرب محدثاً إصابته بكدمة بالرأس مدعياً أنه أمين شرطة.

أسفرت جهود أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن القاهرة عن أن وراء ارتكاب الواقعة أحد الأشخاص (مدير إدارة أمن بإحدى شركات النقل البحرى والبرى– مقيم بدائرة القسم)، عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال استقلاله السيارة المشار إليها، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.


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