اليوم السابع
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صعود بورصة مسقط بجلسة الأربعاء.. وارتفاع 10أسهم

الأربعاء، 07 أكتوبر 2020 01:49 م
صعود بورصة مسقط بجلسة الأربعاء.. وارتفاع 10أسهم سوق مسقط
كتب هانى الحوتى

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ارتفع سوق مسقط للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، حيث صعد مؤشر سوق مسقط (30)، بنسبة 0.14% رابحاً 5.05 نقطة ليغلق عند مستوى 3608.120 نقطة، وبلغ حجم التداول 5.5 مليون سهم بقيمة 1.4 مليون ريال عبر تنفيذ 289 صفقة لعدد 35 سهماً. 
 
وارتفعت 10 أسهم ببورصة مسقط على رأسها سهم "الجزيرة للمنتجات الحديدية" بنسبة 4.46%، ثم سهم "الوطنية لمنتجات الألومنيوم" بنسبة 3.30%، ثم سهم "ريسوت للأسمنت" بنسبة 1.94%، فيما تراجعت 7 أسهم على رأسها سهم "جلفار للهندسة والمقاولات" بنسبة 2.08%، ثم سهم "المدينة تكافل" بنسبة 1.33%، ثم سهم "الأسماك العمانية" بنسبة 1.15%، فيما تصدر سهم "سندات التنمية الحكومية 53" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغت 369.9 ألف ريال عماني.
 
وفي سياق متصل أعلن مجلس إدارة صندوق أمان للاستثمار العقاري، عن انتخاب زكريا بن عبد الرحمن بن حمود الكندي رئيساً لإدارة الصندوق.

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