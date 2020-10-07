صحيفة صينية تعلن حصول ترامب على بلازما متعافين من سنغافورة لعلاج كورونا

كتبت هند عادل

مازال علاج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الإصابة بفيروس كورونا يثير حالة من الجدل لخروجه من المستشفى بعد ثلاثة أيام فقط ليظل السؤال عن بروتوكول الأدوية التي حصل عليها ليقهر الفيروس الذى ضرب العالم أجمع منذ بداية العام الجارى.

كشف تقرير لصحيفة SOUTH CHINA POST أنه تم تطوير علاج ترامب بالأجسام المضادة لـ Covid-19 جزئيًا باستخدام بلازما الدم السنغافورية.

وأوضح التقرير أنه تم تطوير أحد الأجسام المضادة المستخدمة في العلاج التجريبي للرئيس الأمريكي باستخدام عينات دم من ثلاثة مرضى في سنغافورة وفقًا لتقرير صادر عن مجلة Asian Scientist.

وقالت مجلة Asian Scientist Magazine إنه يمكن استخدام بلازما النقاهة من المرضى الذين تعافوا من Covid-19 للوقاية من المرض أو علاجه ، ولكن حتى مع موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية على الاستخدام الطارئ لبلازما النقاهة ، فإن صعوبة الحصول على الدم الكافي من المتطوعين تعني لم يكن من الممكن استخدامه على نطاق واسع.

وبدلاً من ذلك ، فإن علاج ريجينيرون الذى حصل عليه ترامب يستنسخ الأجسام المضادة من الفئران "المؤنسنة" والمرضى الذين تم شفاؤهم لإنتاج مصدر موثوق للأجسام المضادة وحيدة النسيلة ، حسبما ذكرت المجلة.

وأضافت: "في حين أن الفئران المؤنسنة كانت تعتمد على تقنية مملوكة لشركة Regeneron ، تم توفير البلازما البشرية المستخدمة من خلال اتفاقية مع المركز الوطني للأمراض المعدية في سنغافورة".

ظهرت تقاريرعن علاجات بالأجسام المضادة في الأعمال في يونيو، ومعظمها في مختبرات في جميع أنحاء آسيا ، بما في ذلك سنغافورة واليابان والصين وكوريا الجنوبية. وأوضح العلماء أن العلاج يعمل عن طريق حصاد أجسام مضادة معينة ينتجها الجسم لمحاربة الأمراض عندما يصاب الفرد بفيروس لتحفيز أجزاء أخرى من جهاز المناعة لمهاجمة الخلايا التي تحتوي على السم.

وتلقى ترامب كوكتيل الأجسام المضادة قبل قبوله في مركز والتر ريد الطبي العسكري الوطني ، وأثناء وجوده هناك لمدة ثلاثة أيام ، تم إعطاؤه أيضًا جرعات متعددة من الدواء المضاد للفيروسات ، ريمديسفير وستيرويد ديكساميثازون ، وعادة ما يستخدم لعلاج الالتهاب في الأشخاص الذين يعانون من حالات شديدة من Covid-19، وخرج ترامب من المستشفى ، وقال الدكتور جوناثان راينر ، أستاذ الطب بجامعة جورج واشنطن ، لشبكة CNN:

"قد يكون الرئيس هو المريض الوحيد على هذا الكوكب الذي يتلقى هذه التركيبة الخاصة من الأدوية."

في الواقع ، لم تتلق REGN-COV2 إذنًا للاستخدام في حالات الطوارئ من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية ، وقالت شركة التكنولوجيا الحيوية إنها قدمت الدواء استجابةً لطلب أطباء ترامب "الاستخدام الرحيم".

بالنسبة لسنغافورة، أعلنت منظمة مختبرات البحث والتطوير الدفاعية DSO National Laboratories في يونيو أنها اكتشفت خمسة أجسام مضادة يمكنها منع الفيروس التاجي والحماية من الطفرات الرئيسية ، بعد أن فحص العلماء مئات الآلاف من الخلايا التي تنتج الأجسام المضادة.

يعمل معهد العلوم الطبية الحيوية A * Star المرتبط بالحكومة في البلاد مع شركة الأدوية اليابانية Chugai Group بشكل منفصل على علاجات مماثلة.

أفادت وسائل الإعلام المحلية أيضًا أن السلطات السنغافورية تقوم أيضًا بتجنيد المرضى الذين تعافوا من فيروس كورونا للتبرع بالدم لهذه الأغراض.