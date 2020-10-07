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صحة بنى سويف تغلق 22 منشأة طبية خاصة مخالفة.. صور

الأربعاء، 07 أكتوبر 2020 09:49 م
صحة بنى سويف تغلق 22 منشأة طبية خاصة مخالفة.. صور غلق
بنى سويف هانى فتحى

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أعلنت مديرية الشئون الصحية في بني سويف، اليوم الأربعاء، غلق 22 منشأة طبية خاصة، بمراكز ناصر والواسطى لعدم استكمال التراخيص، وكلف الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة ببني سويف، الدكتور أحمد بغدادي مدير إدارة الطب العلاجي، والدكتور بسام رونز مدير إدارة العلاج الحر، بتشكيل لجنة للمرور على عدد من المستشفيات الخاصة بالمحافظة، لمتابعة مدى الإلتزام باشتراطات مكافحة العدوى والتراخيص، والاجراءات الصحية والوقائية.
 
وأغلقت اللجنة داخل  مركز ناصر 6 معامل تحاليل و12 عيادة خاصة، ومركز للاشعة، لعدم استكمال التراخيص وتم المرور على 6 عيادات خاصة بمركز الواسطى و3 معامل تحاليل ومركز طبي تخصصي ومركزين أشعة ومستشفى خاص حيث تم غلق معملين تحاليل وعيادة خاصة لعدم استكمال التراخيص وإنذار 4 منشآت طبية أخرى.
 
 
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