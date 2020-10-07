رانيا المشاط ورئيس الوكالة الأمريكية للتنمية يتفقدان مسرعة الأعمال Flat6Labs

كتبت هند مختار

«المشاط»: الاستثمار الأمريكي في Flat6Labs نموذج للتعاون الثنائي الناجح لتعزيز الابتكار وريادة الأعمال

أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، على أهمية الاتفاقيات المشتركة مع شركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثنائيين لدعم ريادة الأعمال في مصر والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، لافتة إلى أن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية تأتي ضمن شركاء التنمية، الذين ساهموا في دعم ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر منذ 2011.

جاء ذلك خلال تفقد وزيرة التعاون الدولي، حاضنة الأعمال للشركات الناشئة Flat6Labs، مع السيد جون بارسا، رئيس الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بواشنطن، الذي يزور مصر في أول زيارة خارجية لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا منذ توليه، والسيد جوناثان كوهين، السفير الأمريكي بالقاهرة، والسيدة ليزلي ريد، مدير مكتب الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مصر، حيث يعتبر الاستثمار الأمريكي في هذه الحاضنة نموذج ناجح للتعاون الثنائي بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية.

وأبدت وزيرة التعاون الدولي، سعادتها بالنجاح الذي حققته حاضنة الأعمال Flat6Labs لتصبح من أكبر مسرعات الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عبر الخدمات التي تقدمها لرواد الأعمال والشركات الناشئة بما فيها التدريب والوصول لرأس المال، وهو ما يتوافق مع استراتيجية سرد المشاركات الدولية لوزارة التعاون الدولي، التي تركز على 3 محاور أساسية هم المواطن محور الاهتمام، والمشروعات الجارية، والهدف هو القوة الدافعة، بما يعزز من ترويج القصص التنموية المصرية ويحقق أهداف التنمية المستدامة.

وأضافت أن Flat6Labs ومثيلاتها من المنصات التي تشجع على الابتكار لا يمتد تأثيرها فقد على رواد الأعمال والشباب ولكن يحقق التنمية الشاملة والنمو الاقتصادي في مصر، ويخلق آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، موجهة الشكر لشركاء التنمية الذين شاركوا في دعم ريادة الأعمال في مصر لتعزيز قدرة الشباب على الابتكار والعمل الريادي.

وحققت Flat6Labs نموًا كبيرًا منذ تدشينها حيث استطاعت أن تصبح من مسرعات الأعمال الرائدة في مصر والمنطقة، وتساعد أكثر من 106 شركة ناشئة على خلق 7450 وظيفة، منها نحو 6293 وظيفة للسيدات. وحصلت المسرعة على استثمار من صندوق الأعمال المصري الأمريكي بقيمة مليون دولار، كما أن المنحة تلقت دعمًا مع بداية انطلاقها من خلال تقديم الدعم الفني والاستشارات تحت مظلة برنامج مشروع التنافسية ودعم القطاع الخاص والذي كان ينفذ بالشراكة بين الحكومتين المصرية والأمريكية بقيمة 32 مليون دولار.

جدير بالذكر أن محفظة التعاون التاريخية للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مصر أكثر من 30 مليار دولار منذ عام 1978، في قطاعات متنوعة أبرزها الصحة والسكان والتعليم، بينما تسجل محفظة المشروعات الموقعة منذ عام 2014 نحو 800 مليون دولار، من بينها 72.5 مليون دولار لقطاع الزراعة.