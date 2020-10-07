رئيس جامعة القاهرة: نشارك فى تأسيس وعى عقلى وخطاب دينى جديدين

قال الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، إن الجامعة لا تحقق تقدم فقط فى مجال البحث العلمى والطب والهندسة والنقد والأدب والحقوق وغيرها؛ بل أيضا تشارك فى تأسيس وعى عقلى جديد وخطاب دينى جديد، لافتا الى مرور ثلاث سنوات على إطلاق الجامعة وثيقة التنوير والتى تحولت لمجموعة عمل، وتم على إثرها إطلاق مقرر التفكير النقدى وريادة الأعمال.

وكان قد قال الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة،أن مجلس الجامعة ناقش، استعدادات كليات الجامعة لبدء العام الدراسي الجديد، المقرر له يوم السبت الموافق 17 أكتوبر الجاري، حيث تستقبل الجامعة نحو 270 ألف طالب وطالبة بمختلف المراحل الدراسية ليسانس وبكالوريوس ودراسات عليا وتعليم مدمج، وهو ما يعادل 9 جامعات من الجامعات العالمية.

وشدد الدكتور محمد الخشت، على سرعة انتهاء توزيع المحاضرات وإعلان الجداول لكل الفرق الدراسية، وتوزيع الطلاب على الأقسام والشعب الدراسية، وسرعة الانتهاء من أعمال القيد والتسجيل للطلاب الجدد، واستخراج البطاقات الجامعية، وتوفير كافة عناصر الجودة التي تتطلبها العملية التعليمية وانتظامها من اليوم الأول.

وأوضح رئيس جامعة القاهرة، أن استعدادات المدن الجامعية تمت على أفضل وجه وبكامل طاقتها لاستقبال وتسكين الطلاب القدامى والجدد وفقًا لجدول زمني محدد وفقًا لإجراءات احترازية مشددة.