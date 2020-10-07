اليوم السابع
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رئيس جامعة القاهرة: نستعد لاستقبال 270 ألف طالب يوم 17 أكتوبر

الأربعاء، 07 أكتوبر 2020 02:01 م
رئيس جامعة القاهرة: نستعد لاستقبال 270 ألف طالب يوم 17 أكتوبر اجتماع مجلس جامعة القاهرة
كتب لؤى على

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قال الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، إن مجلس الجامعة ناقش، استعدادات كليات الجامعة لبدء العام الدراسى الجديد، المقرر له يوم السبت الموافق 17 أكتوبر الجارى، حيث تستقبل الجامعة نحو 270 ألف طالب وطالبة بمختلف المراحل الدراسية ليسانس وبكالوريوس ودراسات عليا وتعليم مدمج، وهو ما يعادل 9 جامعات من الجامعات العالمية.
 
 
وشدد الدكتور محمد الخشت، على سرعة انتهاء توزيع المحاضرات وإعلان الجداول لكل الفرق الدراسية، وتوزيع الطلاب على الأقسام والشعب الدراسية، وسرعة الانتهاء من أعمال القيد والتسجيل للطلاب الجدد، واستخراج البطاقات الجامعية، وتوفير كافة عناصر الجودة التي تتطلبها العملية التعليمية وانتظامها من اليوم الأول.
 
 
وأوضح رئيس جامعة القاهرة، أن استعدادات المدن الجامعية تمت على أفضل وجه وبكامل طاقتها لاستقبال وتسكين الطلاب القدامى والجدد وفقًا لجدول زمني محدد وفقًا لإجراءات احترازية مشددة.

 


جامعة القاهرة

محمد عثمان الخشت

اخبار مصر

المدن الجامعية

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