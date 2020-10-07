تنازل 6 مرشحين عن خوض انتخابات مجلس النواب بالإسكندرية

أعلنت محكمة شرق الإسكندرية الإبتدائية، برئاسة المستشار محمد المشد، تنازل 6 مرشحين عن خوض انتخابات مجلس النواب القادمة، المقررة يومى 24 و25 أكتوبر بالإسكندرية، وأوضحت المحكمة، أن أربعة مرشحين تنازلوا عن خوض الانتخابات من دائرة المنتزة، ومرشح من دائرة سيدى جابر، ومرشح من دائرة العطارين. وبذلك يبلغ عدد المرشحين بالإسكندرية 215 مرشحا محتملا، وقائمتين هما القائمة الوطنية "من أجل مصر" وقائمة "نداء مصر".

تتكون الإسكندرية من ست دوائر المنتزة والرمل، وسيدي جابر، ومحرم بك، والعطارين والدخيلة ويبلغ عدد المرشحين بدائرة المنتزة 69 مرشحًا، يليها الدخيلة 43 مرشحًا لكل دائرة، ثم 39 مرشحا لدائرة الرمل و28 مرشحا لمحرك بك، و10 مرشحين لدائرة العطارين، 26 مرشحًا بسيدى جابر.

وقد قررت الهيئة الوطنية الانتخابات استبعاد 27 مرشحا من الذين تقدموا بأوراقهم إلى محكمة شرق الإسكندرية الابتدائية بسبب عدم اكتمال الأوراق وعدم اللياقة الطبية، أو عدم تطابق الشروط، كما قررت الهيئة استبعاد ثلاث قوائم من الدائرة الرابعة غرب الدلتا، التي تضم الاسكندرية ومطروح والبحيرة، من الانتخابات بسبب نقص الأوراق وعدم توافر الصفة في بعض المرشحين ضمن القائمة.

وقال المستشار محمد أمين المشد رئيس محكمة شرق الإسكندرية الابتدائية إنه تم استبعاد 11 شخصا من دائرة المنتزه و3 دائرة الرمل، و2 دائرة سيدي جابر و3 دائرة محرم بك و2 العطارين و6 مرشحين دائرة الدخيلة.

ومن المقرر أن تجرى انتخابات مجلس النواب بالإسكندرية خلال المرحلة الأولى يومي 24و25 أكتوبر.