بالعناوين.. أماكن تصويت المصريين بالخارج فى انتخابات مجلس النواب

حددت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، بالتنسيق مع وزارة الخارجية، 141 مقر بعثة دبلوماسية في الخارج، كمقار للجان الفرعية التي ستجرى فيها عمليات تصويت المصريين في الخارج بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، خلال أيام 21 و22 و23 أكتوبر الجارى.

وجاء قرار الهيئة الوطنية للانتخابات، بتحديد اللجان الانتخاب وعناوينها في كل من البعثات الدبلوماسية المصرية بالخارج على النحو التالى:

1- المملكة العربية السعودية السفارة في الرياض

6511 شارع عبد الله السهمي - حي السفارات - وحدة رقم 10، الرياض

2- المملكة العربية السعودية القنصلية في جدة

4643 ابن زيدون - حي الروضة، رقم الوحدة 3، جدة، الرمز البريدي 23434 - الرقم الإضافي 8120.

- الإمارات العربية المتحدة السفارة في أبو ظبي

شارع المطار- منطقة السفارات - أبوظبي - صندوق البريد 4026

4- الإمارات العربية المتحدة القنصلية في دبي

منطقة القنصليات- بردبي- شارع خالد بن الوليد ـ دبي.

5-الكويت السفارة فى الكويت

منطقة الصديق قطعة ٧ شارع ٧٠٢ فيلا رقم ١٠٠

6-البحرين السفارة فى المنامة

أم الحصم – شارع أم الشعوم- فيلا 18 - صندوق بريدي رقم 818

7-الجزائر السفارة فى الجزائر

8 شارع عبد القادر قادوش - حيدرة – الجزائر

8-الأردن السفارة في عمان

7 شارع محمد على بدير- عبدون- عمان

9-الأردن القنصلية في العقبة

الحي الأخضر مقابل نقابة المهندسين الأردنيين، العقبة

10-السودان السفارة فى الخرطوم

المقرن- شارع الجامعة –جنوب قاعة الصداقة

11-المغرب السفارة فى الرباط

31 شارع الجزائر ـ حسان – الرباط- المملكة المغربية

12-تونس السفارة فى تونس

نهج الفردوس- مونبليزير- شارع محمد الخامس – تونس البلفدير - صندوق بريد 191-1002

13-جنوب السودان السفارة فى جوبا

شارع الوزارات - جوبا

14-جيبوتي السفارة فى جيبوتي

منطقة الايرون (Heron) بجوار فندق كمبنسكى - الحي الدبلوماسي- مدينة جيبوتي

15-عمان السفارة فى مسقط

المنطقة الدبلوماسية - شارع جامعة الدول العربية – شاطئ القرم - ص.ب. 2252 رمز بريدي 112 روي مسقط

16-فلسطين السفارة فى رام الله

فيلا العلمي - خلف فندق جراند باراك - الماصيون - رام الله

17-لبنان السفارة في بيروت

شارع الدكتور محمد البزرى – بئر حسن- مقابل المدينة الرياضية – بيروت

18-موريتانيا السفارة في نواكشوط

موديل إف، رقم 264، طريق المطار الجديد، تفرع زينة، نواكشوط، صندوق بريد رقم: 176

19-الولايات المتحدة الامريكية السفارة في واشنطن

3521 International Court. N.W, Washington, - D.C 20008

20-الولايات المتحدة الامريكية القنصلية في شكاجو

500North Michigan Ave - Suite 1900, - Chicago Illinois 60611

21-الولايات المتحدة الامريكية القنصلية في لوس أنجلوس

-4929 Wilshire Blvd - Suite #300 - Los Angeles - California 90010

22-الولايات المتحدة الامريكية القنصلية في نيويورك

-1110- Second Avenue, suite # 201 New York, NY.

23-الولايات المتحدة الامريكية القنصلية في هيوستن

5718 -77057-Wertheimer Rd. suite, 1350, Houston, TX

24-أذربيجان السفارة في باكو ومقرها

7Hassan Alliyev St. Alleway No.15 Nasimi District, Baku, Azerbaijan - AZ1078

25-أفغانستان السفارة في كابول ومقرها

-House No. 86, main road,wazir akbar khan,Kabul, Afghanistan

26-أكوادور السفارة في كيتو

-Avenida Tarqui E 4-56 Y 6 de Diciembre, Quito

27-أنجولا السفارة في لواندا

-249Rua Commandante Stona, Bairo do Alvalade, Luanda

28- أوروجواي السفارة في مونتيفيديو

-Avenida brasil, 2663, 11300 Montevideo, Uruguay

29-أوزبكستان السفارة في طشقند

-Yakkasaray District St Kohinur 53/10, Tashkent

30-أوغندا السفارة في كمبالا

-33Hill Drive-Kololo- Kampala

31-أوكرانيا السفارة في كييف

-01901Observatorna St, 19 KYIV

32-أيرلندا السفارة في دبلن

-12Clyde Road, Ballsbridge, Dublin 4, Ireland

33-إثيوبيا السفارة في أديس أبابا

-Gullele Sub-City, Kebele 02 - PO BOX 1611 - Addis Ababa

34-إريتريا السفارة في أسمرة

-5 Marsa Fatma Street, Asmara - Eritria

35-إندونيسيا السفارة في جاكارتا

-JL. Teuku Umar No. 68 Menteng, JAKARTA PUSAT 10310

36-إيران السفارة في طهران

-Velenjak Area / 16thSt/ Building No13/Tehran/Iran - P.O.Box 1985744135

37-إيطاليا السفارة في روما

-Via Salaria 267 - 00199 Roma, Italia

38-إيطاليا القنصلية في ميلانو

-20124Egy Consulate in Milano: Via Timavo, 17, Milano

39-أرمينيا السفارة فى يريفيان

-10/4 arabkir 17 Str., Yerevan

40-اسبانيا السفارة فى مدريد

-Calle Velázquez 69, 28006, Madrid

42-استراليا السفارة فى كانبرا

-1Darwin Ave., Yarralumla – ACT 2600 - Canberra, Australia

43-استراليا القنصلية فى سيدني

-Level 6, 33 York St - Sydney NSW 2000 – Australia

GPO Box 1258, Sydney, NSW 2001

44-استراليا القنصلية في ملبورن

-L6, 50 Market Street -Melbourne, Vic 3000

PO Box 583, Collins St West Melbourne, Vic 8007

45-اسرائيل السفارة فى تل أبيب

-6274429 /54 Basel Street - Tel Aviv, PO Box

46-الأرجنتين السفارة فى بوينس إيريس

-Virrey Del Pino 3410 (C1426EHF), Belgrano, Capital Federal, Cuidad Autonoma de Buenos Aires

47-البانيا السفارة فى تيرانا

-1 Rruga Skenderbeu, Tirana

48-البرازيل السفارة فى برازيليا

-SEN AV.des nacoes lote 12, Brasilia, DF CEP 70435-900- - Brasilia, D.F

49-البرتغال السفارة فى لشبونة

-Av. D. Vasco Da Gama, 8 - 1400 – 128 Lisboa

50-البوسنة والهرسك السفارة فى سراييفو

-Street Nurudina Gackica No 58, 71000 Sarajevo

51-التشيك السفارة فى براغ

-Pelleova 14, Bubenec, praha 6,160 00, Prague –Czech Republic

52-الدنمارك السفارة فى كوبنهاجن

-Kristianiagade 19, 2100, Copenhagen, Denmark

53-السنغال السفارة فى داكار

-Rue 1, Villa 1 , Fann Residence, BP 47, Dakar, Senegal

54-السويد السفارة فى ستوكهولم

-Strandvägen 35, 11456 Stockholm, Sweden

55-العراق السفارة فى بغداد

-بغداد- حي دجلة فيلا 6-7 - مجمع السفارات خلف السفارة الأمريكية - المنطقة الخضراء

56-الجابون السفارة فى ليبرفيل

-Immeuble Floria 1 - Boulevard de Mer – batterie IV - 3 eme Etage

57-الفلبـين السفارة فى مانيلا

-G.C. Corporate Plaza, 150 Legaspi st., 7th Floor - Legaspi Village, Makati city, Manila.

58-الكاميرون السفارة فى ياوندي

-Rue 1828, Numero 712, Nouveau Bastos- Yaounde- - Boite Postale Numero 809

59-الكونغو السفارة فى برازافيل

-07 bis, Avenue Bayard Elle, Centre VilleBrazzaville - B.P. 917

60-المانيا السفارة فى برلين

-6-7 Stauffenberg Strasse, Tiergarten- 10785, Berlin

61المانيا القنصلية في فرانكفورت

-Eysseneckstr. 34, 60322 Frankfurt am Main

62-المانيا القنصلية في هامبورج

-Mittelweg 183, 20148 Hamburg

63-المجر السفارة فى بودابست

-1125 Budapest, Istenhegyi UT 7/B - Budapest

64-المكسيك السفارة فى مكسيكو سيتي

-Alejandro Dumas 131, Col Polanco 11560, Mexico, D.F. Mexico

65-النرويج السفارة فى أوسلو

-5Drammensveien 90A,0244 Oslo, Norway

66-النمسا السفارة فى فيينا

-HOHE WARTE 50-54 1190 - WIEN

67-النيجر السفارة فى نيامي

-Ambassade de la Republique Arabe D'Egypte, Rond point Grand Hotel, Quartier Tirminus, B.P 254, Niamey. -

68-الهند السفارة فى نيو دلهي

1/50 M, Niti Marg, Chanakyapuri, New Delhi --110021

69-اليابـان السفارة فى طوكيو

-Tokyo, Meguro- Ku, 1-5-4 Aobadai 1-5-4, - PO BOX 153-0042

70-اليونان السفارة فى أثينا

-33 Vas. Sophias Ave. 10671 Athens

71-باكستان السفارة فى إسلام أباد

-Plot No. 38-51 UN Boulevard- Diplomatic Enclave Ramna - 5-4 - PO BOX 2088, - Islamabad

72-بريطانيا السفارة فى لندن

-Embassy of the Arab Republic of Egypt, South Street 26 London, W1K 1DW

73-بلجيكا السفارة فى بروكسل

-Avenue Del' Uruguay 19, 1000 Bruxelles, Belgium

74-بلغاريا السفارة فى صوفيا

-BOLGHRIA Shesti Septemvri Sofia 1000

75-بنغلاديش السفارة فى دكا

-Road 90 /House 9/ Gulshan-2/ Dhaka-1212

76-بنما السفارة فى بنما سيتي

-Calle 55, El Cangrejo (Final via Venetto) Casa no, Cuidad Panama, Panama

77-بنين السفارة فى كوتونو

-Carre 7007 G 26 Cotonou Ouest - Route de L'Aéroport

78-بوركينا فاسو السفارة فى واجادوجو

-Secteur 15 Ouaga 2000 –LOT 04- PARCELLE 01

79-بوروندي السفارة فى بوجمبورا

-Avenue Nzero no. 12, Kinindo- BP 1520 - Bujumbura

80-بولندا السفارة فى وارسو

-18Alzacka St. , 03-972 Warsaw

81-بوليفيا السفارة فى لاباز

-Call Las Retamas #8621, La Florida, La Zona Sur, La Paz., Bolivia

82-بيرو السفارة فى ليما

-Jorge Basadre 1470, San Isidro, Lima

PO Box 15073

83-تايلاند السفارة فى بانكوك

-31st Floor, Sorachai Building, 23 Sukhumvit Road, Soi 63 (Ekamai) Wattana, Bangkok 10110

84-تركيا السفارة فى أنقرة

-Ataturk Bulvari No.126 Kavaklidere - Ankara

85-تركيا القنصلية في إسطنبول

-Cevdetpasa Caddesi No 12 Bebek, 34342 Istanbul, Turkey

86-تشاد السفارة فى ندجامينا

-الدائرة الثالثة - شارع جورج بومبيدو- حي كليمات، ندجامينا

87-تنزانيا السفارة فى دار السلام

-24 Garden Avenue - PO BOX 1668 - Dar es Salaam

88-توجو السفارة فى لومي

-Villa 512, Rue Ambassade du Bresil, Cite OUA Lome, Togo

89-جمهورية الصين الشعبية السفارة فى بكين

-No. 2 Rithan Dong Lu, Beijing - Post Office No. 100600

90-جمهورية الصين الشعبية القنصلية في شانجهاي

-19th Floor, Apartments A&B Qihua Building, 1375, Huai Hai Zhong Road, Shanghai, China

91-جمهورية الكونغو الديمقراطية السفارة فى كنشاسا

-519Avenue Ouganda, Gombe, Kinshasa

92-جنوب افريقيا السفارة فى بريتوريا

-270Bourke Street Muckleneuk 0002 Pretoria, South Africa

93-جواتيمالا السفارة فى جواتيمالا

-5A. Avenida 10-84 Zona 14,- Cobella Building, 5th Floor - Guatemala City, Guatemala

94-رواندا السفارة فى كيجالي

-7 Avenue De l'Umuganda, Kacyiru - PO BOX (6073) - Kigali

95-روسيا السفارة فى موسكو

-Kropotkinsky Pereulok House 12, Moscow RUSSIAN FEDERATION

96-رومانيا السفارة فى بوخارست

-Bulevardul Dacia no. 67 Sector1, Bucharest 010407

97-زامبيا السفارة فى لوساكا

-Plot No 5206, United Nations Avenue - P.O Box 32428 Longacres - Lusaka

98-زيمبابوي السفارة فى هراري

-7 Aberdeen Road - Avondale - HARARE

99-سريلانكا السفارة فى كولومبو

-39 Dr. Lester James Peries Mawatha Colombo 05, Colombo

100-سلوفاكيا السفارة فى براتسلافا

-Holubyho 4,81499 Bratislava1- P.O.Box 322

101-سلوفينيا السفارة فى لوبليانا

-OPEKARSKA ULICA 18 A, LJUBLJANA 1000, SLOVENA

102-سنغافورة السفارة فى سنغافورة

-The central No. 8 Eu Tong Sen Street Level 25, - Units 82/83/84/85 Singapore 059818

103-سويسرا القنصلية فى جنيف

-49 Avenue Blanc, 1202 Geneva, Switzerland

104-سويسرا السفارة فى برن

-Elfenauweg 61, 3006 Bern, Switzerland

105-سيراليون السفارة فى فريتاون

-174 C Wilkinson Road

106-شيلي السفارة فى سنتياجو

-Calle Dr. Roberto Del Rio Nr. 1871 – Providencia, Santiago

107-صربيا السفارة فى جمهورية بلجراد

-Andre Nikolica st., 12 – 11000 Belgrade

108-غانا السفارة فى أكرا

-38 Senchi street Airport Residential Area

109-غينيا السفارة فى كوناكري

-COLeah Corniche Sud , Commune de Matam, Conakry, Guinea

110-غينيا الاستوائية السفارة فى مالابو

-MALABO/ CARACOLAS\Parques de Africa frent Hotel Bahia 2

111-فرنسا السفارة في باريس

-56 Avenue D'Iena 75116, Paris, France

112-فرنسا القنصلية في مارسيليا

-14 Rue Dumont D'Urville, Marseille 13008

113-فنزويلا السفارة فى كاراكاس

-Embajado de Egipto - Calle Caucagua con Calle Guaicaipuro - Quinta Maribel - Urbanizacion San Roman - Municipio Baruta, Estado Miranda - Caracas, Venzuela

114-فنلندا السفارة في هلسنكي

-Kasarmikatu 44, 00130 Helsinki, Finland

115-فيتنام السفارة فى هانوي

-63To Ngoc Van Road, Tay Ho District, Hanoi

116-قبرص السفارة فى نيقوسيا

-14 Ayios Prokopios St. Engomi 2406 Nicosia - P O Box 21752

117-قطر السفارة في الدوحة

-الدفنة - المنطقة الدبلوماسية –صندوق بريد 2899 – الدوحة

118-كازاخستان السفارة في آستانا

-30 Str. Sarayshyk, Diplomatic Town, Astana

119-كرواتيا السفارة في زغرب

-Petrova 51B, Zagreb 10000

120-كندا السفارة في أوتاوا

-150 Metcalf Street, Suite 1100, Ottawa, Ontario - K2P1P1

121-كندا قنصلية في مونتريال

-1800 Av. McGill College suite 900 Montreal – Quebec - H3A 3J6

122-كوبا السفارة في هافانا

-5Ta, Avenida No. 1801 Esq.a Calle 18, Municipio Miramar Playa- Ciudad de La Habana - Cuba

123-كوت ديفوار السفارة في أبيدجان

- Rue De Commerce- Immeuble El Nasr- Plateau -Abidjan- - BP 2104

124-كوريا الجنوبية السفارة في سول

-46-1Hannam-dong, Yongsan-ku, Seoul 140-844, South Korea

125-كوريا الشمالية السفارة في بيونج بانج

-Munhung-Dong- Daedonggyong District - Pyongyang City - Democratic People's Republic of Korea

126-كولومبيا السفارة في بوجوتا

-Carrera 16 No 101 – 51 Bogota D.C

127-كينيا السفارة في نيروبي

-Othaya Road, off Gitanga Road, Kileleshwa, - PO BOX 30285 GPO 00100, Nairobi

128-ليبيريا السفارة في مونروفيا

-Intersection 20th Street Beachway with Payne Avenue- Sinkor- Monrovia

129-مالاوي السفارة في ليلنجواي

-Presidential villas (villa number 12)

PO BOX 30451 Lilongwe

130-مالطا السفارة في فالتا

-10 Villa Mon Reve - Sir Temi Zammi st, TA 'Xbiex XBX 1031

131-مالي السفارة فى باماكو

-Badalabougou- Ouest, Pres du Palais de la Culture - Bamako

132-ماليزيـا السفارة فى كوالالمبور

-No. 12 Lorong Rhu- Off Jalan Ampang Hilir - 55000- Kualalumpur

133-مدغشقر السفارة فى تاناناريفو

-Lot MD 378, Ambalatokana, Mandrosoa, Ivato - Antananararivo - 105, BP 4082

Madagascar

134-موريشيوس السفارة فى بورت لويس

-Nexteracom Tower (C) 6th Floor, Ebene, - PO BOX 29, Reduit

135-موزمبيق السفارة فى مابوتو

-851 Mao Tse Tung, Avenue - Maputo, Mozambique

136-ميانمار السفارة في يانجون

-81Pyidaungsu Yeiktha Road, Dagon Township, Yangon, Myanmar

137-ناميبيا السفارة فى ويندهوك

-10Berg St. - Klein Windohoek - PO Box 11853 Windhoek

138-نيبال السفارة فى كاتمندو

-Khokhana Dobato, ward Ro .18, Sainbu, Lalitpur, Nepal

P.B. No. 792

139-نيجيريا السفارة فى أبوجا

-Plot 340, Diplomatic Drive, Central Business District, Abuja (FCT) Nigeria

140-نيوزيلندا السفارة فى ولينجتون

-Level No. 10, 5-7 Willeston Street, Wellington 6011, New Zealand

141-هولندا السفارة فى لاهاي

-Badhuisweg 92 2587 CL - the Hague