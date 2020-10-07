المعارض الروسي نافالني يطالب الاتحاد الأوروبي بمعاقبة المقربين من الكرملين

رويترز

دعا المعارض الروسي ألكيسي نافالني، الاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، لاتخاذ موقف حازم ضد مجموعة رجال الأعمال الأثرياء ذوي النفوذ المقربين من الكرملين، وذلك في الوقت الذي يواصل فيه التعافي في ألمانيا، بعد تعرضه للتسمم بغاز أعصاب من مشتقات عنصر نوفيتشوك المحظور.

وكانت ألمانيا قد قالت إنها ستتفق مع شركاء بالاتحاد الأوروبي خلال الأيام القادمة على طبيعة الموقف الذي ستتخذه بعد أن أكدت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أن نافالني تعرض للتسمم بمادة جديدة غير واضحة من مجموعة سميات نوفيتشوك.

وقالت حكومات غربية عدة إن على روسيا التعاون في التحقيقات أو تحمل التبعات. ونفت موسكو الاتهامات بتورطها في تسميم نافالي.

وقال نافالني لصحيفة بيلد الألمانية "العقوبات على البلد بأكمله لن تنجح. الأهم هو فرض حظر شامل على المستفيدين من النظام وتجميد أصولهم".

وأضاف "يختلسون الأموال، يسرقون الملايين ثم يسافرون في عطلة نهاية الأسبوع إلى برلين أو لندن، يشترون شققا باهظة الثمن ويجلسون على المقاهي".