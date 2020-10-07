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القبض على ربة منزل وعشقيها أثناء ممارستهما الرذيلة فى فراش زوجها بحلوان

الأربعاء، 07 أكتوبر 2020 06:48 م
القبض على ربة منزل وعشقيها أثناء ممارستهما الرذيلة فى فراش زوجها بحلوان ضبط - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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ألقى رجال المياحث بمديرية أمن القاهرة، فى القبض على ربة منزل وعشيقها أثناء ممارستهما الرذيلة على فراش زوجها فى حلوان، وحرر محضر بالواقعة. 
 
تلقى قسم شرطة حلوان، بلاغا من "م.ن" سائق، بشارع منشية جمال عبد الناصر بدائرة القسم، ضبط زوجته وعشيقها عاريين ويمارسان الرذيلة مع فراش الزوجية، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.
 
وتمكن رجال المباحث من ضبط "ج.ج"، وعشيقها و"ي.م" داخل غرفة النوم بدون ملابس، وبمواجهتهم اعترفا بممارسة الرذيلة، وتم اقديادهم الى ديوان القسم، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
 
 

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حلوان

ممارسة الرزيلة

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