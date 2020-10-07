الصحف العالمية اليوم: كمامة إلزامية للحضور وحاجز زجاجى تغييرات تطرأ على مناظرة بنس - هاريس.. احتمالات التوصل لحزمة إغاثة كورونا كانت ضئيلة قبل تأجي ترامب لها.. وطوارئ صحية فى إيطاليا حتى يناير.. صور

كتبت رباب فتحى - فاطمة شوقى

تناولت الصحف العالمية الصادرة اليوم عددا من القضايا أبرزها التغيرات التى طرأت على مناظرة نائب الرئيس بعد إصابة ترامب بكورونا.

الصحف الأمريكية

"ذا هيل" ترصد 5 أشياء يجب مراقبتها فى مناظرة نائب الرئيس الأمريكى اليوم



الاستعداد لمناظرة بنس هاريس

يجتمع مساء اليوم نائب الرئيس الأمريكى، مايك بنس والسيناتور كامالا هاريس في المناظرة الأولى والوحيدة لمنصب نائب الرئيس لسباق 2020 ، مما يمنحهما فرصة لمخاطبة دولة اهتزت بسبب تفشي فيروس كورونا في البيت الأبيض المتزايد وإصابة الرئيس الأمريكى نفسه ودخوله المستشفى، وفقا لصحيفة "ذا هيل" الأمريكية.

وستتم إدارة المناظرة في سولت ليك سيتي من قبل رئيسة مكتب صحيفة "يو إس إيه توداى" فى واشنطن ، سوزان بيج ، وسيتم تقسيمها إلى تسعة أقسام مدة كل منها 10 دقائق.

وقالت الصحيفة إن مناظرة نائب الرئيس تأتي عقب مناظرة رئاسية فوضوية قبل أسبوع.

ورصدت الصحيفة 5 أشياء يمكن توقعها فى المناظرة، وقالت إنه من شبه المؤكد أن جائحة فيروس كورونا وتعامل ترامب معها سيكونان من بين أبرز القضايا التي سيتم طرحها خلال المناظرة ، لكن سيتعين على هاريس الحذر لاسيما بعد إصابة ترامب لفيروس كورونا الأسبوع الماضي والإقامة اللاحقة في المستشفى.

واعتبرت الصحيفة أن نائب الرئيس أكثر هدوءًا وأكثر اعتدالًا في سلوكه من ترامب ، ويمكن أن يساعد مايك بنس في طمأنة الناخبين الجمهوريين الذين يعانون من أسبوع فوضوي لإدارة الرئيس وحملته ، ومن أداء ترامب في المناظرة الرئاسية الأسبوع الماضي.

وستتجه الأنظار إلى مديرة المناظرة ، سوزان بيج ، حيث ستواجه تمحيصًا دقيقًا لمعرفة كيفية توجيهها للمناظرة ، خاصة بعد أداء المنسق كريس والاس الذى وصفه بعض المراقبون بالضعيف.

أيضا مدى تأثير احتياطات كورونا الجديدة على سياق المناظرة سيخطف الأنظار لا سيما وإن المرشحين سيجلسان بدلا من الوقوف، وقد تؤدي المسافة الزائدة والحواجز المادية المصنوعة من زجاج شبكي إلى تجربة أكثر هدوءًا وأقل كثافة.

وأخيرا تساءلت الصحيفة عما إذا كان ستحدث هذه المناظرة أى تغيير فى موقف الناخبين، وقالت إن ترامب وبنس يحتاجان إلى تغيير قواعد اللعبة، ولديهما فرص أقل وأقل لإقناع الناخبين مع وجود أقل من 27 يوما على الانتخابات.

احتمالات التوصل لحزمة إغاثة كورونا كانت ضئيلة قبل تأجيلها من قبل ترامب

قالت مجلة "نيوزويك" الأمريكية إنه رغم المفاوضات الجارية واستمرار ارتفاع معدلات البطالة ، أنهى الرئيس الأمريكى دونالد ترامب أمس الثلاثاء آفاق حزمة تحفيز أخرى قبل يوم الانتخابات.

وفي سلسلة من التغريدات، كشف الرئيس أنه أصدر تعليماته لقادة الحزب الجمهوري في الكونجرس بوقف أى محادثات بين الحزبين حتى 3 نوفمبر والتركيز بدلاً من ذلك على تأكيد مرشحته الجديدة للمحكمة العليا.

وكتب ترامب: "لقد أصدرت تعليمات لممثلي بالتوقف عن التفاوض إلى ما بعد الانتخابات ، وبعد فوزي مباشرة، سنقوم بتمرير مشروع قانون تحفيز رئيسي يركز على الأمريكيين المجتهدين والشركات الصغيرة". "لقد طلبت من [زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ] ميتش ماكونيل عدم التأجيل ، ولكن بدلاً من ذلك التركيز بشكل كامل على الموافقة على مرشحتي البارزة للمحكمة العليا للولايات المتحدة ، إيمي كوني باريت."

وقال مكونيل في وقت لاحق للصحفيين في مبنى الكابيتول هيل إنه يؤيد تحرك الرئيس.

وقال الجمهوري من ولاية كنتاكي: "أعتقد أن وجهة نظره كانت أنهم لن يتوصلوا إلى نتيجة ، ونحن بحاجة إلى التركيز على ما يمكن تحقيقه".

وقالت المجلة إنه حتى بدون تغيير ترامب لهجته ، كانت احتمالات التوصل لحزمة أخرى قاتمة في أحسن الأحوال، حيث كانت المحادثات متقطعة منذ شهور ولا يزال الجانبان متباعدان حول قضايا مثل تعزيز إعانات البطالة والمساعدات الحكومية والمحلية. وسيؤجل الكونجرس المناقشات إلى ما بعد يوم الانتخابات وسط تصاعد التوترات السياسية قبل أسابيع فقط من الإدلاء بالأصوات فى الانتخابات الأمريكية.

واعتبرت المجلة أنه بعد الانتخابات مباشرة، لا يبقى للنواب الكثير من السلطات حيث يدخلون فى مرحلة "البطة العرجاء"، أى أنهم يكونون أنهوا مدتهم وفى الانتظار لتسليم المقعد للنواب الجدد، مما يعنى أنه قد لا يكون هناك حزمة حوافز أخرى ممكنة من الناحية السياسية حتى يناير عندما يؤدي الكونجرس الجديد والرئيس اليمين الدستورية ، اعتمادًا على نتائج 3 نوفمبر.

الصحف البريطانية

كمامة إلزامية للحضور وحاجز زجاجى وجلوس المرشحين..تغييرات مناظرة بنس-هاريس

قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية إن مناظرة نائب الرئيس الأمريكى، بين مايك بنس وكامالا هاريس مساء اليوم أٌدُخل عليها بعض التعديلات بعد إصابة الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب بفيروس كورونا وأعضاء من إدارته بعد حضور المناظرة الرئاسية أمام المرشح الديمقراطى، جو بايدن الأسبوع الماضى.

وقالت الصحيفة إن تغطية الوجه ستكون إلزامية للجمهور، حيث لوحظ على نطاق واسع الأسبوع الماضي أن المرافقين ترامب لم يرتدوا الكمامات أثناء جلوسهم بين الحضور في المناظرة الصاخبة الأولى ، والتي جرت قبل أيام فقط من إعلان الرئيس والسيدة الأولى ميلانيا ترامب أنهما أثبتتا إصابتهما بفيروس كورونا. .

وستتم إدارة المناظرة في سولت ليك سيتي من قبل رئيسة مكتب صحيفة "يو إس إيه توداى" فى واشنطن ، سوزان بيج ، وسيتم تقسيمها إلى تسعة أقسام مدة كل منها 10 دقائق.

وقالت الصحيفة إن مناظرة نائب الرئيس تأتي عقب مناظرة رئاسية فوضوية قبل أسبوع.

وأعلنت علنت لجنة المناظرات الرئاسية تغيير قوانينها بعد فوضى المواجهة الأولى بين ترامب وبايدن، بحسب ما ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية بى بى سى. وقالت اللجنة التي تشرف على المناظرات الرئاسية الأمريكية، إنها ستغير شكل المناظرة لتتأكد أن المناظرات المستقبلية بين المرشحين للمنصب، الرئيس دونالد ترامب وجو بايدن ستجري بشكل مقبول.

وذكرت بعض التقارير أن أحد طرق التدخل قد تكون فصل الميكروفون في حال بدأ المرشحان بمقاطعة بعضهما. وجاء الإعلان عقب ما حصل الثلاثاء حيث فقد المرشحان أعصابهما. وتطور ت المناظرة إلى إهانات وشجارات.

وقالت لجنة المناظرات الرئاسية في بيان إن المناظرة أثبتت أن هناك حاجة لإضافة بعض الإجراءات للطريقة التي تسير فيها المناظرات القادمة لضمان أن تسير على ما يرام. وأضافت: "ستفكر اللجنة بتغييرات وإجراءات جديدة ستعلن عنها في وقت لاحق".

عزل رئيس الأركان لنفسه يعكس مدى انتشار كورونا فى البيت الأبيض

قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية إن دخول رئيس الأركان في الجيش الأمريكي ، مارك ميلي ، والعديد من أعضاء هيئة الأركان المشتركة الذين ينصحون الرئيس الأمريكى دونالد ترامب – المصاب هو نفسه بالفيروس- الحجر الصحي يوم الثلاثاء يعكس مدى اتساع دائرة انتشاره فى البيت الأبيض ويحول مقر صنع القرار إلى أحد أكثر البؤر الساخنة لكورونا.

وأوضحت الصحيفة إنه في حين أن عدد موظفي البيت الأبيض ومساعديه الذين ثبتت إصابتهم بالفيروس غير معروف ، نظرًا لغطاء الإدارة من السرية حول تفشي المرض ، بدا أن إجمالي الحالات يصل إلى العشرات ، مما يجعل البيت الأبيض أحد أكثر المناطق نشاطًا الفيروس في الولايات المتحدة بأكملها.

وبعد يوم من عودة الرئيس من المستشفى العسكري حيث كان يعالج من المرض ، تم تشخيص حالتين إضافيتين على الأقل من Covid-19 في دائرته المباشرة.

ذكرت وكالة بلومبرج لأول مرة أن الملحقة العسكرية ، جايينا مكارون ، أثبتت إصابتها بالفيروس وكذلك مساعد في الجيش سافر مع ترامب الأسبوع الماضي.

تم الإبلاغ عن قرار الجنرال ميلي بالدخول فى الحجر الصحي لأول مرة بواسطة شبكة سي إن إن. وحضر هو وقادة آخرون حفل استقبال في البيت الأبيض للعائلات العسكرية في الآونة الأخيرة حضره أيضًا الرئيس والسيدة الأولى ميلانيا ترامب ، التي كانت نتائجها إيجابية أيضًا.

لكن تقارير أخرى نقلت عن مسؤولين مجهولين قولهم إن التفشي العسكري لا يُعتقد أنه مرتبط بالبيت الأبيض.

وأوضحت الصحيفة أن المعلومات الوحيدة المتعلقة بصحة ترامب تم نقلها من قبل الرئيس نفسه ، الذي رد على سلسلة من الانتقادات وهجمات المعارضين بالتغريد: "شعور عظيم!"

وشارك مؤيدو الحزب الجمهوري هذه الرسائل المفعمة بالانتصار على وسائل التواصل الاجتماعي ، لكن قوضها عدد الوفيات المؤكد في الولايات المتحدة بأكثر من 210 آلاف وعدد من الحالات الإيجابية تجاوز 7.5 مليون.

حاول ترامب أيضًا التقليل من مخاطر فيروس كورونا ، لكن تم انتقاده من قبل منصات التواصل الاجتماعي ، التي وجهت رسالة تحذير على تغريدة قارنت الفيروس بالأنفلونزا. وقالت الشركة في ملصق تم وضعه على كلمات ترامب: "هذه التغريدة انتهكت قواعد تويتر بشأن نشر معلومات مضللة وربما ضارة تتعلق بـ Covid-19.

علماء يدعون أمريكا وبريطانيا لتبنى "مناعة القطيع" وحماية الضعفاء فقط



سونيترا جوبتا

كتب علماء من أفضل الجامعات في العالم رسالة مفتوحة يدعون فيها المملكة المتحدة والولايات المتحدة لتبنى نهج مناعة قطيع ضد Covid-19 عن طريق السماح للفيروس بالانتشار بين الشباب، وفقا لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية.

وتحذر عريضة مناهضة للإغلاق ، وقعها ما يقرب من 30 ألف شخص ، من أن قواعد التباعد الاجتماعي الصارمة لها "آثار ضارة بالصحة الجسدية والعقلية".

وقالت الصحيفة إن الموقعين على العريضة يجادلون بأن معظم السكان ليسوا معرضين لخطر الموت إذا أصيبوا بـ Covid-19 ويجب أن تركز الجهود على حماية أولئك المعرضين للخطر ، مع السماح لأي شخص آخر بمتابعة حياتهم كالمعتاد.

الرسالة ، التي تحمل اسم إعلان بارينجتون العظيم ، هي دعوة حاشدة لكبار العلماء والسياسيين للتوقف عن الهروب من فيروس كورونا وقبوله.

ويقول العلماء: "يجب السماح للأشخاص غير المستضعفين على الفور باستئناف حياتهم كالمعتاد" ، مضيفين: "الإبقاء على إجراءات [الإغلاق] هذه حتى يتوفر اللقاح سيؤدي إلى أضرار لا يمكن إصلاحها."

أحد المؤلفين الثلاثة هى الأستاذة بجامعة أكسفورد ، الدكتورة سونيترا جوبتا ، التي تشتهر الآن بآرائها المثيرة للجدل حول مناعة القطيع.

كتبت الإعلان إلى جانب الدكتور مارتن كولدورف من جامعة هارفارد والدكتور جاي باتاتشاريا من جامعة ستانفورد. وقد وقع عليها بالفعل 1500 عالم و 1700 عامل طبي و 26000 فرد من الجمهور.

لكن العريضة قوبلت بقلق حيث أشار أحد العلماء إلى أنها لا تأخذ في الاعتبار مشاكل أخرى غير الموت ، مثل الآثار الممتدة للفيروس على جسم الإنسان ، وأنها تتجاهل حقيقة أنه لا يوجد دليل على أن مناعة القطيع ممكنة.

و كتب العلماء: "سياسات الإغلاق الحالية تُحدث آثارًا مدمرة على الصحة العامة قصيرة وطويلة الأمد.

تشمل النتائج (على سبيل المثال لا الحصر) معدلات تطعيم أقل في مرحلة الطفولة ، وتفاقم نتائج أمراض القلب والأوعية الدموية ، وتقليل فحوصات السرطان ، وتدهور الصحة العقلية - مما يؤدي إلى زيادة الوفيات الزائدة في السنوات القادمة ، مع تحمل الطبقة العاملة والأعضاء الأصغر سنا في المجتمع العبء الأثقل.

واعتبروا أن إبقاء الطلاب خارج المدرسة "ظلم خطير."

"الحفاظ على هذه التدابير في مكانها حتى يتوفر لقاح سوف يسبب ضررًا لا يمكن إصلاحه ، مع تضرر المحرومين بشكل غير متناسب."

وقالوا إن كبار السن هم أكثر عرضة للوفاة من Covid-19 بألف مرة من الأطفال ، مما يعني أنه يجب ألا تواجه المجموعتان نفس القواعد.

واقترحوا أنه يمكن أن تحمي "الوقاية المركزة" الضعفاء - من خلال استخدام موظفي دور الرعاية الذين أصيبوا بالفعل بالفيروس ، على سبيل المثال ، عن طريق توصيل مواد البقالة لكبار السن حتى لا يضطروا إلى التسوق ، أو عن طريق اجتماع العائلات في الهواء الطلق بدلاً من الداخل.

الصحف الإيطالية والإسبانية

البرلمان الإيطالى يصادق على تمديد الطوارئ الصحية حتى نهاية يناير المقبل

صادق مجلس النواب الإيطالي اليوم على الإجراءات الجديدة الواردة في مرسوم رئيس الوزراء الخاصة بأزمة وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) والتي تقضي بتمديد حالة الطوارئ الصحية حتى 31 يناير 2021.

وكان مجلس الشيوخ الإيطالي قد أقر نفس الإجراءات في تصويت جرى أمس الثلاثاء، وصوت اليوم 253 نائبا في مجلس النواب لصالح التمديد، بينما رفضه 3، وامتنع 17 عن التصويت، فيما لم تصوت المعارضة.

وكانت لجنة اللوائح البرلمانية قد أقرت اعتبار النواب الغائبين عن جلسات المجلس، بمن فيهم اولئك قيد الحجر الصحي الاحترازي والمصابين بالجائحة، كبرلمانيين في مهام رسمية، من أجل خفض النصاب القانوني، إثر عدم اكتماله في جلستي تصويت يوم أمس الثلاثاء.

وقال رئيس حكومة ايطاليا جوزيبى كونتى، إن قادة الاتحاد الأوروبي قلقون بشأن تجدد ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في العديد من البلدان، لكنه شدد على "اتخاذالبلاد الاحتياطات التي ستمكنها من التعامل مع هذه المرحلة.

وبشأن التأخيرات المحتملة في صندوق التعافي الضخم التابع للاتحاد الأوروبي، والذي من المقرر أن تحصل إيطاليا على الجزء الأكبر منه ، قال كونتى: "لا ينبغي لأحد أن يطالب بعدم التشكيك في الإرادة السياسية" لتفعيل الصندوق في الموعد المحدد ، لكن التأخير كان ممكنًا، لكنه قال "لن أسمح بحدوث مثل هذه التأخيرات".

الفاتيكان يقر الاستخدام الإلزامى للكمامة بالأماكن المفتوحة للحماية من كورونا

أمر الفاتيكان بالاستخدام الإلزامى لكمامة الوجه فى الاماكن المفتوحة، ودخل الإجراء حيز التنفيذ اليوم وينضم إلى إيطاليا، حيث تم استخدام الكمامات فى الهواء الطلق، وفقا لموقع "الفاتيكان نيوز".

وقال الأمين العام لدولة الفاتيكان فيرناندو فيرجيز إن استخدام الكمامة إلزامى اعتبارا من اليوم"، مشيرا إلى أن هذا القرار مخصص للأماكن المفتوحة وفى جميع مناطق العمل حيث لا يمكن ضمان المسافة والتباعد ، وفى المناطق الخارجية فى المبانى والكنائس والمتنزهات المنتشرة حول روما ومدن أخرى.

وكرر الأمين العام لدولة الفاتيكان على أهمية الحفاظ على جميع تدابير الحماية الآخرى، مثل غسل اليدين المستمر والتباعد الاجتماعى،مشيرا إلى أنه تم بالفعل فرض الاستخدام الإلزامي لأشرطة chinstraps لزوار متاحفها في بداية شهر يونيو، بالإضافة إلى ذلك ، في أغسطس استأنفوا الجماهير العامة للبابا فرانسيس بمسافة متر إلزامي.

من ناحية أخرى ، أعلنت إيطاليا اليوم عن الاستخدام الإلزامي للأقنعة الخارجية في جميع أنحاء البلاد ، نتيجة لزيادة الحالات الإيجابية لكورونا، والتي تفترض وصول الموجة الثانية. أعلن ذلك اليوم وزير الصحة روبرتو سبيرانزا في البرلمان.

وتعد إيطاليا من أكثر الدول تضررًا من وباء كورونا في العالم ، حيث سجلت حوالي 330 ألف إيجابي و 36 ألف حالة وفاة.

استأنفت إيطاليا الدراسة بعد ستة أشهر من الإغلاق بسبب فيروس كورونا وبخوف من تفشى العدوى قالت إن "المسافة ضرورية" بين الطلاب.

المعهد الإسبانى للإحصاء: كتالونيا يخفى 500 حالة وفاة بكورونا لتجنب الإغلاق

بدأ إقليم كتالونيا شهر أغسطس الماضى ببيانات مثيرة للقلق حول إصابات ووفيات فيروس كورونا، وكشفت البيانات من المعهد الوطنى للإحصاء INE ، أن الإقليم الإسبانى أخفى 500 حالة وفاة بكورونا فى غضون أسبوعين لتظهر بشكل أفضل فى الإحصاءات الرسمية، حسبما قالت صحيفة "أوك دياريو" الإسبانية.

وأشار المعهد الوطنى للإحصاء إلى أن المعلومات الخاصة بالوفيات فى كتالونيا تظهر أنه عند تحديث البيانات فى 23 سبتمبر كان هناك زيادة 187 حالة وفاة فى الأسبوع الـ35 من العام و381 آخرين فى نفس الـسبوع و249 فى الأسبوع الـ34 من العام.

وأبلغت كتالونيا مرة أخرى عن انخفاض مزعوم فى الوفيات مقارنة ببداية تفشى الفيروس، وأجبر المسئولة عن الإقليم إيزابيل دياز أيوسو، على قبول العزل والحجر الصحى مثلما حدث فى العاصمة مدريد، على الرغم من ان مدريد تعتبر من المناطق التى لديها اعداد وفيات منخفضة.

وتُظهر البيانات التي حصل عليها الصحيفة الإسبانية أن معدل الوفيات الوطني الذي تم قياسه بين 27 يوليو و 13 سبتمبر (أحدث البيانات التي تم جمعها من قبل المعهد الوطني للإحصاء) يبلغ 15.76 حالة وفاة لكل 100000 نسمة ، بينما يبلغ معدل الوفيات في مدريد 74.

وصل إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في إسبانيا إلى 825 ألفا و410 حالات حتى الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم الأربعاء بتوقيت العاصمة الإسبانية مدريد، وأظهرت البيانات أن عدد الوفيات في إسبانيا جراء الإصابة بمرض "كوفيد-19" الذي يسببه فيروس كورونا وصل إلى 32486 حالة. وتعافى من المرض 150 ألفا و376 شخصا حتى صباح الأربعاء.

وأعلنت إسبانيا تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد قبل 35 أسبوعا.