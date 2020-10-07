الشيوخ الأمريكى يطالب بعقوبات ضد تركيا بسبب اختبار نظام إس 400على طائرات أمريكية

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طالب عضوان بمجلس الشيوخ الأمريكي، من الحزبين الديمقراطى والجمهورى، إدارة الرئيس دونالد ترامب، بفرض عقوبات على تركيا، على خلفية تقارير تفيد بأنها تختبر صواريخ دفاعية روسية الصنع على طائرات أمريكية الصنع تابعة لليونان.

وذكرت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية على موقعها الإلكتروني، أنه على مدى سنوات أثار المشرعون الأمريكيون مخاوف بشأن شراء تركيا، عضو حلف الناتو، نظام الدفاع الجوي الروسي الصنع S-400، وحثوا على فرض العقوبات التي يفرضها القانون الأمريكي ضد من يتعاملون مع صناعة الدفاع الروسية.

وفي خطاب إلى وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، قال النائبان الديمقراطى كريس فان هولين، والجمهوري جيمس لانكفورد اليوم ، "نحن نكتب بشأن التقارير الخاصة بتفعيل تركيا لأنظمة الدفاع روسية الصنع إس-400 من أجل رصد طائرات إف-16 العائدة من تدريبات عسكرية بين فرنسا وإيطاليا واليونان وقبرص في آخر أغسطس الماضي، والتي تم إقامتها ردا على العدوان غير المبرر لأنقرة في شرق البحر المتوسط".

وأضاف النائبان أنه "بناء على تلك المعلومات، نحن نحثكم مجددا على فرض عقوبات ضد تركيا كما يقرها القانون الأمريكي"، كما تساءلا في الخطاب عما إذا كانت تركيا قد قامت بالفعل بتفعيل رادارات أنظمة الصواريخ الدفاعية الروسية لرصد طائرات إف-16، وما إذا كان ذلك سيُمكن روسيا من تجميع معلومات عن حلفاء الناتو.

جدير بالذكر أن تركيا استقبلت أنظمة الصواريخ الدفاعية الروسية إس-400 العام الماضي رغم تحذيرات المسؤولين الأمريكيين بأنه بمثابة تهديد لطائرات إف-35 أمريكية الصنع، كما ستؤدي إلى عقوبات ضد أنقرة، واستجابة لذلك طرد الجيش الأمريكي تركيا من برنامج تطوير طائرات إف-35.