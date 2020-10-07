اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 07 أكتوبر 2020 04:12 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

التعليم تعلن عن نتيجة امتحان EST لطلاب الدبلومة الأمريكية اليوم

الأربعاء، 07 أكتوبر 2020 12:10 ص
التعليم تعلن عن نتيجة امتحان EST لطلاب الدبلومة الأمريكية اليوم الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم
محمود طه حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كشف الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، آليات إعلان نتيجة الامتحان المصرى EST لطلاب الدبلومة الأمريكية للالتحاق بالجامعات المصرية، موضحا أنه سوف ترسل الوزارة بريدا إلكترونيا لكل طالب اجتاز الامتحان للتعريف بالنتيجة (سكور)، ثم على الطالب زيارة الوزارة للحصول على الشهادة المعتمدة لتقديمها إلى مكتب التنسيق أو الجامعة المطلوب الالتحاق بها.

وأوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن مواعيد إعلان نتيجة الامتحان المصرى EST  لطلاب الدبلومة الأمريكية، اليوم الأربعاء 7 أكتوبر الجارى والخميس 8 من الشهر نفسه.

جدير بالذكر، أن وزارة التربية والتعليم المصرية نجحت في تصميم وتنفيذ امتحان مصري إلكتروني لقياس درجة تحصيل طلاب الدبلومة الأمريكية (على غرار الامتحانات الدولية SAT وACT) لمساعدة أبنائنا الدارسين للمناهج الأمريكية بعد تعليق امتحانات الـSAT في جمهورية مصر العربية.


التربية والتعليم

نتيجة امتحان EST

طلبة الدبلومة الامريكية

اخبار مصر

اخبار مصرية

اخبار

الدبلومة الأمريكية

اليوم السابع بلس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

التعليم تصدر قرارًا بشأن المقررات الدراسية للصفوف من الأول حتى الثالث الابتدائى

الثلاثاء، 06 أكتوبر 2020 02:08 م

إعلان خريطة الحضور في المدارس الفنية.. لا يقل عن 3 أيام أسبوعيا وتطبيق التعليم المدمج مع المنصات الإلكترونية.. الوزارة: مراعاة التباعد بين الطلاب بالفصول والالتزام بالإجراءات الوقائية.. والجداول قبل 11 أكتوبر

الثلاثاء، 06 أكتوبر 2020 12:47 م

التعليم تحدد 10 جنيهات الحد الأدنى لمجموعات التقوية حتى 85 جنيه

الثلاثاء، 06 أكتوبر 2020 12:39 م

وزير التعليم عن أنباء ترشحه لمنصب بالأمم المتحدة: "شائعات سخيفة جدا"

الثلاثاء، 06 أكتوبر 2020 10:49 ص


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة