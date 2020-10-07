التعليم تعلن عن نتيجة امتحان EST لطلاب الدبلومة الأمريكية اليوم

محمود طه حسين

كشف الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، آليات إعلان نتيجة الامتحان المصرى EST لطلاب الدبلومة الأمريكية للالتحاق بالجامعات المصرية، موضحا أنه سوف ترسل الوزارة بريدا إلكترونيا لكل طالب اجتاز الامتحان للتعريف بالنتيجة (سكور)، ثم على الطالب زيارة الوزارة للحصول على الشهادة المعتمدة لتقديمها إلى مكتب التنسيق أو الجامعة المطلوب الالتحاق بها.



وأوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن مواعيد إعلان نتيجة الامتحان المصرى EST لطلاب الدبلومة الأمريكية، اليوم الأربعاء 7 أكتوبر الجارى والخميس 8 من الشهر نفسه.



جدير بالذكر، أن وزارة التربية والتعليم المصرية نجحت في تصميم وتنفيذ امتحان مصري إلكتروني لقياس درجة تحصيل طلاب الدبلومة الأمريكية (على غرار الامتحانات الدولية SAT وACT) لمساعدة أبنائنا الدارسين للمناهج الأمريكية بعد تعليق امتحانات الـSAT في جمهورية مصر العربية.