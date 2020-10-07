التعليم الفنى بدمياط يعلن عن مسابقة "فنى يتحدى كورونا" تعرف على الشروط

دمياط معتز الشربينى

أعلنت مديرية التربية والتعليم فى محافظة دمياط عن تدشين مسابقة "فنى يتحدى كورونا" تحت إشراف عادل عثمان وكيل وزارة التربية والتعليم والمهندس محمد الحداد مدير عام التعليم الفنى وفقا لمذكرة التفاهم بين وزارة التربية والتعليم ومشروع تطوير القوى العاملة وتعزيز المهارات الممول من الوكالة الأمريكية.

وتهدف المسابقة إلى دعم الابتكار والتفكير العلمى لحل المشكلات الملحة فى المجتمع من خلال التواصل الرقمى وبناء الجدارة الرقمية لطلاب التعليم الفنى وكذلك المساهمة فى نشر الوعى بخطورة الفيروس ومواجهة انتشاره وآليات التغلب عليه ، كما تهدف المسابقة إلى عرض النماذج المضيئة من طلاب التعليم الفنى فى مجال الابتكار وريادة الأعمال .

معايير المسابقة : الارتباط بأحد تحديات المسابقة الخمسة التى تستهدف المساهمة فى التعامل مع أزمة فيروس كورونا، أن تكون الفكرة منطقية علمياً وتقدم سلعة أو خدمة قابلة للتنفيذ فى الواقع، أن يكون الابتكار ذو قيمة مضافة للمجتمع أو المستخدم المستهدف، أن يكون واضح السوق المستهدف به المنتج والعملاء المحتملين له، أن يكون المشارك أحد طلاب أو خريجى التعليم الفنى ( يمكن المشاركة بشكل فردى ويفضل المشاركة فى صورة فرق عمل ) .