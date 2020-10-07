الأوقاف توزع 150 نسخة من مجموعة سلسلة "رؤية" لأئمة شمال سيناء والإسكندرية

كتب على عبد الرحمن

أعلنت وزارة الأوقاف أنه فى إطار خطتها لتزويد الأئمة فى جميع محافظات مصر بمجموعات من سلسلة "رؤية" للفكر المستنير ، ومجموعات من إصدارات المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، يتم توزيع 150 نسخة من مجموعة سلسلة "رؤية" للفكر المستنير، على أئمة محافظتي شمال سيناء والإسكندرية الجمعة 9 أكتوبر الجارى.



وقالت الوزارة فى بيان لها اليوم إنه سيتم أيضا توزيع ألف مجموعة من إصدارات المجلس الأعلى للشئون الإسلامية على أئمة المحافظتين.



وكانت وزارة الأوقاف أعلنت عن صدور كتاب "موسوعة الخطب العصرية " مترجمًا إلى خمس لغات، عن المجلس الأعلى للشئون الإسلامية التابع للوزارة، وذلك ضمن جهود وزارة الأوقاف لنشر الفكر الوسطي الصحيح داخل مصر وخارجها، وفي إطار دورها التنويري والتثقيفي والتوعوي واهتمامها البالغ بحركة الترجمة.



وقالت الوزارة، إن اللغات المترجم إليها الكتاب هى "الأمهرية – الهوسا –التركية – اليونانية – الأوردية"، والكتاب متوفر بمنافذ المجلس الأعلى للشئون الإسلامية.



وكان الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف أعلن طباعة الجزء الثامن من “موسوعة الخطب العصرية”، وقدم الوزير للكتاب، حيث قال فيها "يسرنا أن نقدم للأئمـة والخطباء والمثقفين والمعنيين بالشـأن الدعوي في مصر والعالم (الجزء الثامن) من موسوعة الخطب العصرية الذي أعدته الإدارة العامة للفتوى وبحوث الدعوة بوزارة الأوقاف تحت إشرافنا ومراجعتنا .









