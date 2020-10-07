اليوم السابع
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الأربعاء، 07 أكتوبر 2020 03:26 م
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ارتفاع عدد القتلى فى صفوف جيش ناجورنو قرة باغ إلى 320

الأربعاء، 07 أكتوبر 2020 02:54 م
ارتفاع عدد القتلى فى صفوف جيش ناجورنو قرة باغ إلى 320 صراع أرمينيا وأذربيجان - صورة أرشيفية
رويترز

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قالت وزارة الدفاع في إقليم ناجورنو قرة باغ اليوم الأربعاء، إنها سجلت سقوط 40 قتيلا آخرين في صفوف الجيش، مما يرفع العدد الإجمالي إلى 320 منذ اندلاع القتال مع قوات أذربيجان في 27 سبتمبر.

وتفاقم القتال إلى أسوأ مستوى منذ التسعينات التي شهدت مقتل نحو 30 ألف شخص.

وكان قد قال ديميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيواصل حواره مع إلهام علييف رئيس أذربيجان بشأن الصراع الدائر في ناجورنو قرة باغ بعد أن أجرى الزعيمان اتصالا هاتفيا سريعا اليوم الأربعاء.

وقال بيسكوف للصحفيين في مؤتمر عبر الهاتف إن علييف اتصل ببوتين لتهنئته بعيد ميلاده الثامن والستين وإن الزعيمين انتهزا الفرصة لبحث الصراع.

 


ناجورنو قرة باغ

اذربيجان

ارمينيا

جيش ناجورنو قرة باغ

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