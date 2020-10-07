ارتفاع عدد القتلى فى صفوف جيش ناجورنو قرة باغ إلى 320

رويترز

قالت وزارة الدفاع في إقليم ناجورنو قرة باغ اليوم الأربعاء، إنها سجلت سقوط 40 قتيلا آخرين في صفوف الجيش، مما يرفع العدد الإجمالي إلى 320 منذ اندلاع القتال مع قوات أذربيجان في 27 سبتمبر.

وتفاقم القتال إلى أسوأ مستوى منذ التسعينات التي شهدت مقتل نحو 30 ألف شخص.

وكان قد قال ديميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيواصل حواره مع إلهام علييف رئيس أذربيجان بشأن الصراع الدائر في ناجورنو قرة باغ بعد أن أجرى الزعيمان اتصالا هاتفيا سريعا اليوم الأربعاء.