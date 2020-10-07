إصابة المستشار بالبيت الأبيض "ستيفن ميلر" بفيروس كورونا

رويترز

أفادت قناة "إن بي سي" الأمريكية بأن المستشار في البيت الأبيض ستيفن ميلر أصيب بفيروس كورونا المستجد، وأبلغ ميلر رويترز بأنه كان يعمل عن بعد ويعزل نفسه منذ خمسة أيام وأن نتائج فحوصه جاءت إيجابية اليوم الثلاثاء. وكانت كاتي زوجة ميلر، وهي متحدثة باسم مايك بنس نائب الرئيس، قد أصيبت بالفيروس في مايو .

وأثبتت الاختبارات إصابة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والسيدة الأولى ميلانيا، يوم الخميس الماضي، بفيروس كورونا بعد أن ثبتت إصابة هوب هيكس المقربة من البيت الأبيض ومستشارة ترامب في وقت سابق من الأسبوع الماضي، ورغم الاحتياطات الواسعة لكنها لم تتمكن من الحيلولة دون إصابة عدد من أعضاء الفريق الرئاسي بكورونا.