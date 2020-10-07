أهالى قرية شبراريس بالبحيرة يشتكون من انتشار القمامة بشارع المقابر

كتبت- نهى عبد النبى - البحيرة ناصر جودة

أرسل القارئ حسام محمد عبد الحميد الغنيمى، من محافظة البحيرة، شكوى عبر رسائل صفحة التواصل الاجتماعى "فيس بوك" الخاصة بخدمة صحافة المواطن بـ"اليوم السابع"، ضمن مبادرة سيبها علينا، تضرر فيها أهالى قرية شبراريس التابعة لمركز شبراخيت بمحافظة البحيرة من تحول قطعة أرض بشارع المقابر إلى مقلب للقمامة ومحرقة للمخلفات، وقال القارىء خلال رسالة لليوم السابع: "نعانى فى قرية شبراريس من انتشار الروائح الكريهة والحشرات بالاضافة إلى انتشار الأدخنة الضارة نتيجة حرق المخلفات والقمامة".

للتواصل مع القارىء من خلال الرقم التالى:

01001106932

تأتى هذه الشكوى ضمن مبادرة "سيبها علينا" التى أطلقها "اليوم السابع" لحرصها المستمر على التواصل مع قرائه وإيمانا منه بأن الرسالة الصحفية الأهم التى يحملها الموقع هى خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين، يعلن "اليوم السابع" عن انطلاق أكبر مبادرة ل استقبال شكاوى القراء ومشاكلهم وتوصيل هذه المشكلات للمسئولين والمتابعة المستمرة معهم حتى حلها، بالإضافة إلى مساعدة الحالات الإنسانية والصحية، وذلك عبر خدمة "واتس آب" اليوم السابع برقم 01280003799 أو عبر البريد الإلكترونى send@youm7.com أو عبر رسائل "فيس بوك"، على أن تُنْشَر الأخبار المُصَوَّرَة والفيديوهات باسم القُرّاء.

وتعتبر هذه المبادرة واحدة من أكبر المبادرات التى يطلقها موقع "اليوم السابع" لاستقبال شكاوى المواطنين والعمل على حلها مع مختلف الجهات الحكومية، كما تتيح الخدمة الجديدة إمكانية أن يطلب القراء من فريق عمل "اليوم السابع" تغطية حدث أو التحقيق فى مشكلة تصادف أحد القراء أو قضية تهم قطاع من المواطنين أو الكشف عن نقص فى الخدمات، أو نشر شكوى أو استغاثة، أو تصحيح خبر أو معلومة على الموقع، أو إرسال فيديوهات أو صور لحدث تواجدتم فيه وسيتم نشرها باسمكم على موقع "اليوم السابع".