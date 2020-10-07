اليوم السابع
Ads
الخميس، 08 أكتوبر 2020 01:14 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

أسامة الأزهري: كل رجال الأزهر كانوا يحشدون الشعب لتحقيق النصر بأكتوبر

الأربعاء، 07 أكتوبر 2020 11:34 م
أسامة الأزهري: كل رجال الأزهر كانوا يحشدون الشعب لتحقيق النصر بأكتوبر اسامة الازهرى
كتب - محمد شرقاوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال الشيخ أسامة الأزهري مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية، إن فترة التجهيز لحرب أكتوبر شهدت تكاتف جميع المصريين وراء القوات المسلحة حتى تحقيق النصر، مضيفًا أن الدولة المصرية كان عليها استنفار الهمم وقت الحرب وتم بناء ذلك بشكل سليم.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي رامي رضوان عبر برنامجه مساء dmc المذاع على قناة dmc، أن المؤسسات المصرية لم تسجل أي جريمة في وقت حرب أكتوبر، لافتًا إلى أن الأزهر كان له دور بارز وطلب من العرب استخدام سلاح البترول في الحروب، موضحًا أن كل رجال الأزهر كانوا يحشدون الشعب المصري لتحقيق النصر بأكتوبر.

وتابع أن مؤسسات الوطن كانت تتضافر لتحقيق النصر في سبيل تحرير أرض الوطن.

وشهدت حرب أكتوبر العديد من الملاحم والأحداث الفاصلة التي تؤكد أن العبور لاتفاقية السلام لم يكن مفروشا بالورود، ولكن كان من خلال حرب أثبت فيها الجيش المصري معدنه الأصيل والقوى.


اسامة الازهرى

حرب اكتوبر

نصر اكتوبر

رامى رضوان

عاجل

اخبار عاجلة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

أسامة الأزهرى: الوطن فكرة مقدسة وبعض المنابر تبث أفكارا مغلوطة

الثلاثاء، 29 سبتمبر 2020 07:56 م

قناة "dmc" تعرض الجزء الثانى من الفيلم الوثائقى "قطب".. الفيلم يستعرض إرهاب منظر الإخوان ومحاولات الجماعة اغتيال "عبد الناصر".. أسامة الأزهرى: قطب دخل إلى تفسير القرآن الكريم مجردا من كل أدوات العلم

الأربعاء، 29 يناير 2020 11:14 م

أسامة الأزهرى فى احتفال صالون المحور بمولد "سيد شباب أهل الجنة"

الأحد، 22 ديسمبر 2019 01:27 م

صور.. أسامة الأزهرى والحبيب الجفرى يتحدثان عن حب الوطن فى هيئة قناة السويس

الثلاثاء، 19 نوفمبر 2019 10:43 ص


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة