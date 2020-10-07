أسامة الأزهري: كل رجال الأزهر كانوا يحشدون الشعب لتحقيق النصر بأكتوبر

كتب - محمد شرقاوى

قال الشيخ أسامة الأزهري مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية، إن فترة التجهيز لحرب أكتوبر شهدت تكاتف جميع المصريين وراء القوات المسلحة حتى تحقيق النصر، مضيفًا أن الدولة المصرية كان عليها استنفار الهمم وقت الحرب وتم بناء ذلك بشكل سليم.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي رامي رضوان عبر برنامجه مساء dmc المذاع على قناة dmc، أن المؤسسات المصرية لم تسجل أي جريمة في وقت حرب أكتوبر، لافتًا إلى أن الأزهر كان له دور بارز وطلب من العرب استخدام سلاح البترول في الحروب، موضحًا أن كل رجال الأزهر كانوا يحشدون الشعب المصري لتحقيق النصر بأكتوبر.

وتابع أن مؤسسات الوطن كانت تتضافر لتحقيق النصر في سبيل تحرير أرض الوطن.

وشهدت حرب أكتوبر العديد من الملاحم والأحداث الفاصلة التي تؤكد أن العبور لاتفاقية السلام لم يكن مفروشا بالورود، ولكن كان من خلال حرب أثبت فيها الجيش المصري معدنه الأصيل والقوى.