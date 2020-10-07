أخبار الاقتصاد اليوم الأربعاء.. تباين بورصات الخليج وارتفاع البورصة المصرية

كتب – إسلام سعيد

شهدت الاقتصاد المصرى والعالمي والعربى عددا من الأحداث الهامة، اليوم الأربعاء، أهمها موافقة الحكومة على إنشاء فروع جديدة للبنك "الأهلى المصرى" فى 4 محافظات، وتباين بورصات الخليج بجلسة الأربعاء.. و"دبى" تخسر 1.2 مليار درهم.

تباين بورصات الخليج بجلسة الأربعاء.. و"دبى" تخسر 1.2 مليار درهم

تباينت بورصات الخليج، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ ارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بنسبة 0.28% رابحاً 4.10 نقطة ليغلق عند مستوى 1449.38 نقطة، وصعد المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية، بنسبة 0.26% رابحاً 11.75 نقطة ليغلق عند مستوى 4494.528 نقطة، وربح رأس المال السوقي نحو 1.8 مليار درهم ليغلق عند مستوى 674.880 مليار درهم، وقفزت مؤشرات بورصة الكويت، وزاد مؤشر سوق مسقط (30)، بنسبة 0.14% رابحاً 5.05 نقطة ليغلق عند مستوى 3608.120 نقطة.

ارتفاع البورصة المصرية

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء عربية وأجنبية، وربح رأس المال السوقي 2.9 مليار جنيه، ليغلق عند 631.149 مليار جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.62% ليغلق عند مستوى 11326 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.32% ليغلق عند مستوى 2124 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.44% ليغلق عند مستوى 13178 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.9% ليغلق عند مستوى 4323 نقطة.

مجلس الأعمال المصرى الرومانى يضع التصدير على رأس أولوياته بعد أزمة كورونا

قال الدكتور أحمد السكري رئيس الجانب المصري بمجلس الأعمال المصري الروماني، إن المجلس يضع التصدير في مقدمة أولوياته في الوقت الراهن لأزمة كورونا في دفع وتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، مضيفاً أن أزمة فيروس كورونا أثرت بشدة على تنفيذ أجندة واستراتيجية عمل المجلس، خاصةً فيما يتعلق بزيادة التجارة البينية وتبادل المعلومات والزيارات لبحث فرص الاستثمار والتجارة في العديد من القطاعات الاقتصادية ومنها السياحة والسفر والخدمات والاستثمار العقاري وغيرها.

وأكد رئيس الجانب المصري، خلال اجتماعاً للجانب المصري بجمعية رجال الأعمال المصريين، أنه طبقا لرئيس الجالية المصرية في رومانيا عبدالله مباشر فمن المقرر أن تستأنف حركة الطيران في رومانيا في 15 نوفمبر المقبل ما يتيح عودة حركة التجارة لطبيعتها مجدداً، داعياً مجتمع المصدرين المصريين لمضاعفة حجم التصدير في رومانيا، والذي يتماشى مع استراتيجية الدولة القومية للنهوض بالصادرات، محذراً من انخفاض عدد الرحلات قد بتسبب في توقف رحلات الطيران بين القاهرة وبخاريست.

رئيس القابضة الكيماوية: صرفنا 731.4مليون جنيه تعويضات لـ1627 عاملا بالقومية للأسمنت

كشف المحاسب عماد الدين مصطفى، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، أنه تم صرف كافة التعويضات لكل من تقدم من العاملين بالشركة القومية للاسمنت- تحت التصفية، بواقع نحو 691.5 مليون جنيه لـ1533 عاملا، وذلك منذ تفعيل الاتفاق حتى يوم 29 سبتمبر 2020.

أضاف عماد الدين مصطفى لـ"اليوم السابع" أن إجمالى عدد العاملين الذين شملتهم الاتفاقية بلغ نحو 1964 عاملا، موضحا أنه تم خروج دفعة جديدة لعدد35 عاملا، ليرتفع عدد من خرجوا لنحو 1568عاملا بقيمة 707.5 مليون جنيه ثم تلاها خروج دفعة جديدة رقم 50 لعدد 35 عاملا بقيمة 16.8 مليون جنيه، ثم الدفعة 51 لعدد 24 عاملا بقيمة 7 ملايين جنيه.

البترول تنهى أعمال مشروع إنزال "الخط 18" بمعدلات تنفيذ قياسية

أنتهت شركة خدمات البترول البحرية إحدي شركات قطاع البترول من تنفيذ مشروع إنزال خط 18” بطول 10.2كم الواصل بينPetrico on-shore plant إلي pp-2 p/f، حيث تم تنفيذ المشروع بمعدلات قياسية وبأعلى جودة، مع الإلتزام بمعايير الصحة والسلامة المهنية، وتطبيق كافة الإجراءات الإحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد وذلك تنفيذاً لتوجيهات المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، بتنفيذ إستراتيجية التكامل بين شركات قطاع البترول.

الحكومة توافق على إنشاء فروع جديدة للبنك "الأهلى المصرى " فى 4 محافظات

وافق مجلس الوزراء على طلب إنشاء فروع جديدة للبنك "الأهلي المصري " في أربعة مواقع بمراكز الشباب في محافظات الإسماعيلية، وبورسعيد، والشرقية، كما وافق على طلب "بنك مصر"، بشأن استئجار ثمانية مقار بنظام حق الانتفاع بمراكز الشباب في محافظات سوهاج، وأسيوط، والبحيرة، ومطروح، والدقهلية، والقاهرة، والشرقية، وذلك من منطلق الحرص على الاستغلال الأمثل لمنشآت ومرافق الدولة وتحقيق مردود اقتصاديّ جيد منها، إلى جانب توفير تمويل ذاتي لمراكز الشباب، يُمكنها من رفع مستوى الأداء للخدمات المتعددة التي تقدمها تلك المراكز.

وترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماع مجلس الوزراء، عبر تقنية "الفيديو كونفرانس"؛ وذلك لمناقشة عدد من القضايا والملفات ذات الأولوية خلال المرحلة الحالية.

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بتوجيه أخلص التهنئة للفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربيّ، ورجال القوات المسلحة البواسل، والشعب المصريّ بالذكرى الـ47 لنصر أكتوبر المجيد، قائلا: نتذكر جميعا هذه الملحمة الخالدة التي سطرّها جنودنا في هذه المعركة بأحرف من نور، ستظل مبعث اعتزاز للشعب المصري بقواته المسلحة ورجالها، الذين قدموا أرواحهم ودماءهم؛ من أجل عزة وكرامة وتراب الوطن.