وزير الصحة الروسى: تلقينا مليار طلب من 20 دولة لشراء لقاح "سبوتنيكV "

كتبت أمل علام

قال وزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو، إنه من المقرر طرح لقاح سبوتنيك لفيروس كورونا Sputnik V ، في الأسواق في روسيا أواخر أكتوبر أو أوائل نوفمبر، وذلك وفقا لما ذكرته وكالة تاس الروسية.

وقال: "هناك شركتان كبيرتان أخريان تعملان على تكييف تقنياتهما لإنتاج اللقاح، لذلك، نخطط لطرحه في السوق في أواخر أكتوبر أو أوائل نوفمبر، موضحا أن لقاح سبوتنيك Sputnik V ستنتهي تجارب ما بعد التسجيل للقاح في صيف 2021.

في 11 أغسطس، سجلت روسيا أول لقاح في العالم ضد فيروس كورونا الجديد، تم تطوير اللقاح، الذي أطلق عليه اسم Sputnik V ، من قبل مركز أبحاث الجمالية Gamaleya الوطني للأوبئة وعلم الأحياء الدقيقة التابع لوزارة الصحة الروسية، وتم الانتهاء من التجارب السريرية بنجاح في يونيو ويوليو.

وأوضحت الوكالة، أنه تم تطوير اللقاح على طريقة تم استخدامها لعدد من اللقاحات الأخرى، وفقًا لوزارة الصحة الروسية، فقد أثبتت هذه اللقاحات ضد فيروس كورونا قدرتها على تكوين مناعة دائمة لمدة تصل إلى عامين.

وقال كيريل ديميترييف الرئيس التنفيذي لصندوق الاستثمار المباشر الروسي، في وقت سابق إن روسيا تلقت طلبات لتصدير مليار جرعة لقاح من 20 دولة

يذكر أنه في 11 أغسطس، سجلت روسيا أول لقاح في العالم ضد فيروس كورونا الجديد.