وزيرة الهجرة: انتصارات حرب 6 أكتوبر تزيد الحماس لدى الشعب المصرى

كتب إبراهيم سعيد - أحمد عرفة

قالت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، إن انتصارات حرب 6 أكتوبر المجيدة تزيد الحماس لدى الشعب المصرى كل عام، مشيرة إلى أن الاحتفال يمثل أهمية كبرى لدى الدولة المصرية.

وأضافت وزيرة الهجرة، فى تصريحات لبرنامج المواجهة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، أن انتصارات حرب أكتوبر يعيد ذكريات انتصار أبطالنا على الأعداء وتكشف التحديات التى واجهناها، كما تسلط الضوء على الجهود التى تم بذلها من أجل القضاء على أعداءنا.

وتابعت السفيرة نبيله مكرم، أن المصرين فى الخارج لم ينسوا أى مناسبة تاريخية، حيث ينزلون أمام السفارات للتعبير عن فرحتهم ووطنيتهم في قلوبهم.