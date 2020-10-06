مصرع حداد صعقا بالكهرباء أثناء تركيبه باب بالمدافن بحى الكوثر سوهاج

سوهاج محمود مقبول

لقى حداد مصرعه صعقا بالكهرباء بدائرة قسم شرطة الكوثر أثناء قيامه بأعمال تركيب باب حديدى على إحدى المقابر وملامسة يده إحدى الأسلاك العارية تم نقل الجثة لمشرحة مستشفى سوهاج الجامعى تحت تصرف النيابة العامة.

كان اللواء حسن محمود مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من مساعد المدير لفرقة الشرق يفيد بوفاة حداد عقب ملامسة يديه سلك كهربائى عاريا أثناء العمل بمنطقة المدافن لتركيب أحد الأبواب بها.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء عبد الحميد أبو موسى مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها ضباط وحدة مباحث قسم شرطة حى الكوثر بوصول المدعو السيد م ح خ 30 سنة حداد ويقيم بندر أخميم إلى مستشفى سوهاج الجامعى "جثة هامدة" ادعاء صعق كهرباء.

وبالانتقال والفحص وسؤال خاله المدعو أحمد ه م ه 39 سنة مهندس كمبيوتر ويقيم بذات الناحية قرر بأنه أثناء قيام المذكور بتركيب باب حديدي علي إحدي المقابر لامست يده إحدي الأسلاك العارية مما أدي إلي صعقه ووفاته ولم يتهم أحدا بالتسبب في ذلك.

بتوقيع الكشف الطبي علي الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة "صدمه عصبية" نتيجة صعق كهربائي ولا توجد شبهة جنائية تم تحرير محضر بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة والتي صرحت بدفن الجثة عقب ورود تقرير مفتش الصحة.