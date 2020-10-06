اليوم السابع
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غدا.. الشباب والرياضة بالإسكندرية تفتتح أول حديقة لذوى الاحتياجات الخاصة احتفالا بنصر أكتوبر

الثلاثاء، 06 أكتوبر 2020 11:33 م
غدا.. الشباب والرياضة بالإسكندرية تفتتح أول حديقة لذوى الاحتياجات الخاصة احتفالا بنصر أكتوبر محافظ الاسكندرية
الإسكندرية جاكلين منير

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أعلنت مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية، عن افتتاح حديقة الأطفال لذوى الاحتياجات الخاصة، غدا الأربعاء، وهى أول حديقة على مستوى الجمهورية، بالتعاون مع إحدى منظمات المجتمع المدنى، وذلك بمركز شباب النصر بمنطقة إمبروزو وسط الإسكندرية.

كما تنظم مديرية الشباب والرياضة الخميس القادم، مهرجان بحرى بنادى الغوص والانقاذ، وذلك فى إطار الاحتفالات بذكرى 47 لنصر أكتوبر.

وكان اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية قد افتتح الصالة 6 باستاد الإسكندرية الرياضي الدولي بعد تطويرها في إطار احتفالات الذكري 47 لانتصارات أكتوبر المجيدة، وذلك بحضور الدكتور محمد عبد الرازق مدير عام استاد الإسكندرية الرياضي الدولي، والدكتورة صفاء الشريف وكيل الوزارة مدير مديرية الشباب والرياضة.

وأكدت محافظة الإسكندرية فى بيان لها إلى أن المحافظ هنأ جميع الحضور بمناسبة احتفالات 6 أكتوبر، لافتاً إلى أن انتصارات 6 أكتوبر، والتي حققها أبطالنا من رجال القوات المسلحة أعادت للمصريين كرامتهم واستردت عزتنا الوطنية.


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