ضابط فى شهادته بتنظيم "أجناد مصر": استهدفونا بموجة انفجارية أمام جامعة القاهرة

كتب إيهاب المهندس

تحمل أوراق قضايا الإرهاب العديد من الأسرار والتفاصيل التي تكشف مدى عشق هؤلاء الإرهابيين للعنف والدم. وفى إحدى الشهادات الهامة لضابط شرطة في القضية المعروفة إعلاميا بـ"تنظيم أجناد مصر"، كشف العديد من الأسرار، بعدما استمعت دائرة الإرهاب، المنعقدة بطرة، برئاسة المستشار معتز خفاجى، لأقوال الشهود في جلسة محاكمة 42 متهما، وخلال الجلسة نادت المحكمة على الرائد ضياء عبد الستار الرائد بالمساعدات الفنية بوزارة الداخلية، والذى سألته المحكمة عن انفجار محيط جامعة القاهرة الذى حدث فى شهر أبريل من عام 2014، قال الشاهد بعد حلف اليمن، إنه كان معينا خدمة لتوثيق الأحداث، وكان يقف خدمه أمام باب جامعة القاهرة الرئيسى.

وأضاف الشاهد، أن واقعة الانفجار حدثت فى حوالى الساعة الرابعة عصرا، وأنه أصيب بشظايا في القدم وفى الظهر، وأن إصابته في القدم أدت لقطع الرباط الرئيسى للقدم، ونوه الشاهد إلى أن الموجة الانفجارية أدت لإصابة جميع الضباط والأفراد المعينين خدمة أمام باب الجامعة.