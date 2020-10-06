اليوم السابع
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صور.. محافظ الإسكندرية يفتتح الصالة 6 بالاستاد الرياضى فى ذكرى نصر أكتوبر

الثلاثاء، 06 أكتوبر 2020 11:05 م
صور.. محافظ الإسكندرية يفتتح الصالة 6 بالاستاد الرياضى فى ذكرى نصر أكتوبر محافظ الاسكندرية
الإسكندرية جاكلين منير

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افتتح اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية مساء اليوم، الصالة 6 باستاد الإسكندرية الرياضي الدولي بعد تطويرها في إطار احتفالات الذكري 47 لانتصارات أكتوبر المجيدة، وذلك بحضور الدكتور محمد عبد الرازق مدير عام استاد الإسكندرية الرياضي الدولي، والدكتورة صفاء الشريف وكيل الوزارة مدير مديرية الشباب والرياضة. 
 
وأكدت محافظة الإسكندرية فى بيان لها إلى أن المحافظ هنأ جميع الحضور بمناسبة احتفالات 6 أكتوبر، لافتاً إلى أن انتصارات 6 أكتوبر، والتي حققها أبطالنا من رجال القوات المسلحة أعادت للمصريين كرامتهم واستردت عزتنا الوطنية.
 
 
 
محافظ الاسكندرية (1)
محافظ الاسكندرية 

محافظ الاسكندرية (2)
محافظ الاسكندرية 

محافظ الاسكندرية (3)
محافظ الاسكندرية 

محافظ الاسكندرية (4)
محافظ الاسكندرية

 


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