خفض أسعار الطاقة للمصانع يزيد الصادرات ويخفض سعر المنتجات بالأسواق.. فيديو

كتب إسلام سعيد

قال المهندس أحمد عبد الجواد عضو غرفة الصناعات الهندسية، إنه إذا تم خفض أسعار الطاقة للصناعة فإن سعر المنتج النهائي بالأسواق سيشهد تراجعا، وكذلك سترتفع حصيلة التصدير، مشيراً إلى أهمية إفساح الطريق أمام الصناعة الوطنية مقابل الاستيراد.

وأضاف في حوار لـ"اليوم السابع" - ينشر لاحقا- أن دخول منتجات دول أوروبية وتركيا تحديدا تدخل الأسواق بصفر جمارك، ويضاف 14% قيمة مضافة، وهذا يعطى لها ميزة سعرية وفي المقابل الصناعة المحلية تشهد ارتفاعا في تكاليف الإنتاج.

وتابع: نحن نعانى من عدم توافر العمالة الفنية المدربة، لذلك يجب الاهتمام بالتعليم الصناعى، وهذا حدث خلال الفترة الأخيرة لكن القطاعات الإنتاجية في حاجة إلى جامعات ومدارس فنية، ويمكن الاستعانة بتكنولوجيا حديثة للتدريب بالمصانع، والقطاع الصناعى ليس لديه مشكلات في فتح مصانعة للتدريب، والصناعة تحتاج زيادة مكونها المحلى عبر دعمها.