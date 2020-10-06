اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 07 أكتوبر 2020 03:34 ص
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

خفض أسعار الطاقة للمصانع يزيد الصادرات ويخفض سعر المنتجات بالأسواق.. فيديو

الثلاثاء، 06 أكتوبر 2020 04:42 م
خفض أسعار الطاقة للمصانع يزيد الصادرات ويخفض سعر المنتجات بالأسواق.. فيديو الغاز
كتب إسلام سعيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قال المهندس أحمد عبد الجواد عضو غرفة الصناعات الهندسية، إنه إذا تم خفض أسعار الطاقة للصناعة فإن سعر المنتج النهائي بالأسواق سيشهد تراجعا، وكذلك سترتفع حصيلة التصدير، مشيراً إلى أهمية إفساح الطريق أمام الصناعة الوطنية مقابل الاستيراد.
 
وأضاف في حوار لـ"اليوم السابع" - ينشر لاحقا- أن دخول منتجات دول أوروبية وتركيا تحديدا تدخل الأسواق بصفر جمارك، ويضاف 14% قيمة مضافة، وهذا يعطى لها ميزة سعرية وفي المقابل الصناعة المحلية تشهد ارتفاعا في تكاليف الإنتاج.
 
وتابع: نحن نعانى من عدم توافر العمالة الفنية المدربة، لذلك يجب الاهتمام بالتعليم الصناعى، وهذا حدث خلال الفترة الأخيرة لكن القطاعات الإنتاجية في حاجة إلى جامعات ومدارس فنية، ويمكن الاستعانة بتكنولوجيا حديثة للتدريب بالمصانع، والقطاع الصناعى ليس لديه مشكلات في فتح مصانعة للتدريب، والصناعة تحتاج زيادة مكونها المحلى عبر دعمها.

الصناعة الوطنية

أسعار الغاز

غاز المصانع

اخبار الاقتصاد

خفض اسعار الطاقه

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

مصادر بالبترول: يتم حاليا إعداد خريطة استثمارية للغاز الطبيعى في مصر

الثلاثاء، 06 أكتوبر 2020 10:54 ص

رئيس صناعة النواب: خفض أسعار الغاز للمصانع يزيد الإنتاج ويساعد بتوفير فرص عمل

الإثنين، 05 أكتوبر 2020 09:07 م

بدء العمل فى تنفيذ منظومة الغاز الطبيعى لمركز الخارجة وقريتين تابعتين لها(صور)

الإثنين، 05 أكتوبر 2020 12:40 م

شعبة البناء تناقش حل أزمات القطاع مع الضرائب وتخفيض سعر الغاز

الأحد، 04 أكتوبر 2020 09:00 م

فيديو.. خفض أسعار الغاز للمصانع يوفر مليار دولار لاستيراد الفحم

الأحد، 04 أكتوبر 2020 02:13 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة