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حبس سيدة تدير صفحة لترويج الأعمال المنافيه الآداب بمدينة نصر

الثلاثاء، 06 أكتوبر 2020 07:13 م
حبس سيدة تدير صفحة لترويج الأعمال المنافيه الآداب بمدينة نصر حبس - ارشيفية
كتب عبد الله محمود

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قررت نيابة مدينة نصر الجزئية، حبس سيدة 4 ايام علي ذمة التحقيقات ، لاتهامها بالترويج لممارسة الأعمال المنافية للآداب بمقابل مادى عبر أحد المواقع الإلكترونية على شبكة الإنترنت.

كان ضباط الإدارة العامة للآداب بقطاع الأمن الإجتماعى ، رصدوا وجود صفحة بأحد المواقع الإلكترونية تحتوى على العديد من صور الفتيات وبعض العبارات التى تبدى خلالها المُعلنة ممارسة الأعمال المنافية للآداب بمقابل مادى ، وباجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد هويتها ، وعقب تقنين الاجرءات تم   ضبطها بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة ، وتبين أنها (بدون عمل "لها معلومات جنائية" - مقيمة بدائرة قسم شرطة الشيخ زايد بالجيزة) .

وبمواجهتها أقرت بإعتيادها على ممارسة الأعمال المنافية للآداب عن طريق الموقع المشار إليه عبر شبكة الإنترنت مقابل مبلغ مالى ، واعترفت بإنشائها الصفحة لذات الغرض ، كما عثر بحوزتها على (2 هاتف محمول "أحدهما يحتوى على الرسائل والمحادثات الداله على نشاطها المؤثم – مبلغ مالى من متحصلات نشاطها) وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.


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