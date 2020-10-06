تأهيل منطقة أبو راسية وفروعها ضمن المشروع القومى لتأهيل الترع بأسوان

أسوان - صلاح المسن

تواصل الإدارة العامة للموارد المائية والرى بمحافظة أسوان أعمال تأهيل منطقة أبو راسية وتشمل فروع الغربية وأبو راسية ونهاية عنيبة أرمنا ضمن المشروع القومى لتأهيل الترع.

من ناحية أخرى كان قد تفقد المهندس محمد عبد الرؤوف على مدير عام الإدارة العامة للموارد المائية والرى بمحافظة أسوان عملية إنشاء محلات ذات طابع جمالى على مخر السيل بمدينة أسوان.

كما تكثف أجهزة وقيادات الرى بأسوان الانتهاء من تبطين وإعادة تأهيل نحو 114 كيلو متر من الترع المتعبة بمحافظة أسوان بتكلفة تقارب 300 مليون جنيه ضمن برنامج 20 ألف كيلو من الترع المتعبة على مستوى الجمهورية، منها 7 آلاف كيلو متر كمرحلة أولى خلال عامى 2021 و2022 بتكلفة تقديرية 18 مليار جنيه.

تأتى تلك الأعمال فى ضوء خطة الوزارة لتأهيل وتبطين الترع ضمن المشروعات التى يتم تنفيذها لترشيد استخدام الموارد المائية كأحد محاور الاستراتيجية القومية للموارد المائية 2037 والتى تهدف إلى توفير الموارد المائية المطلوبة لكافة القطاعات المستفيدة من الموارد المائية.

ويشار إلى أن أعمال التأهيل الجارية سيكون لها مردود اقتصادى واجتماعى ملموس فى المناطق التى يتم التنفيذ فيها وستؤدى إلى تحقيق نقلة حضارية فى تلك المناطق وستساهم بشكل كبير فى تحسين البيئة وتحسين مستوى معيشة المواطنين.

وفى إطار المتابعة الميدانية المستمرة للمشروع القومى لتأهيل الترع، قام المهندس محمد على الشرونى رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والرى لمحافظة أسوان، برفقه المهندس محمد عبد الرؤوف على مدير عام الإدارة العامة للموارد المائية والرى بأسوان، والمهندس محمد كمال الدين حنفى مدير عام التفتيش الفنى، ومهندسى الإشراف والتنفيذ بجميع مواقع العمل، وقد وجهت قيادات الرى بأسوان بضرورة التأكيد على المناسيب والأبعاد التصميمية لقطاعات التأهيل وسلامه ومطابقة المواد والاعمال للمواصفات القياسية فى التنفيذ.

شمل المرور، اعمال تأهيل منطقة الجنينة والشباك ومنطقة ابريم ومنطقة ابوراسيه وجنابيه توشكى وأبو سمبل.



المشروع القومى لتأهيل الترع. (1)



المشروع القومى لتأهيل الترع. (2)



المشروع القومى لتأهيل الترع. (3)



المشروع القومى لتأهيل الترع. (4)



المشروع القومى لتأهيل الترع. (5)



المشروع القومى لتأهيل الترع. (6)



المشروع القومى لتأهيل الترع. (7)