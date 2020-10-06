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بلومبرج: إصابات جديدة فى صفوف العاملين بالبيت الأبيض بفيروس كورونا

الثلاثاء، 06 أكتوبر 2020 11:00 م
بلومبرج: إصابات جديدة فى صفوف العاملين بالبيت الأبيض بفيروس كورونا البيت الأبيض
كتب أحمد عرفة

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ذكرت وكالة بلومبرج الأمريكية أن هناك إصابات جديدة في صفوف العاملين بالبيت الأبيض بكورونا، بينهم عضو بالمكتب الإعلامي، وفقا لمصادر إعلامية. وفى وقت سابق كشف طبيب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تفاصيل أول يوم قضاه ترامب، في البيت الأبيض بعد خروجه من المستشفى، في الوقت الذى بدأ فيه الرئيس الأمريكي، عقد لقاءات مع مستشاريه، حيث لم تظهر عليه أي أعراض لفيروس كورونا اليوم، فيما ذكرت قناة العربية، في خبر عاجل لها، أن مارك ميلي رئيس الأركان الأمريكي يدخل الحجر الصحي بعد إصابة مسئول عسكري كبير بكورونا.

واجتمع الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بأطباء البيت الأبيض وأبلغهم عن عدم وجود أعراض لكورونا لديه، حيث نقلت قناة فوكس نيوز عن البيت الأبيض تأكيده أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لا يزال تحت مراقبة الأطباء، لكنه يعمل بنشاط ويلتقى مستشاريه، وفقا لمصادر إعلامية. وأضافت قناة فوكس نيوز نقلات عن البيت الأبيض: "وضع دونالد ترامب يتحسن بشكل كبير وبسرعة لكنه لم يتجاوز بعد مرحلة الخطر".


بلومبرج

البيت الأبيض

كورونا

ازمه كورونا

كوفيد 19

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