المشدد 15 سنة لشاب قتل عاملا بسبب خلافات الميراث بساقلته سوهاج

سوهاج محمود مقبول

قضت محكمة جنايات سوهاج بجلستها المنعقدة ،اليوم الثلاثاء ، برئاسة المستشار حمدى عبد العزيز، وعضوية المستشارين أحمد حلوسه ، وأحمد جلال سعد، بأمانة سر طه حسين، وماجد أمين بمعاقبة حاصل على بكالوريوس تجارة يقيم بناحية قرية سفلاق دائرة مركز ساقلته بالحبس المشدد 15 سنة حضوريا في واقعة قتل عمد بذات الناحية.

ترجع أحداث الواقعة فى القضية رقم 4761 لسنة 2020 جنايات ساقلته إلى شهر أغسطس عام 2018 عندما تلقى بلاغا من مساعدة لفرقة الشرق أفاد فيه بمقتل عامل بإطلاق الرصاص عليه بناحية قرية سفلاق ، من سلاح غير مرخص بسبب خلافات الميراث بذات الناحية.

وعقب تقنين الإجراءات تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها ضباط إدارة البحث بتقدم " محمد . خ . ع " ببلاغ أتهم فيه " محمد . ف . خ - 34 سنة بقتل نجله "عماد" عقب إطلاق النار عليه من سلاح نارى طبنجه بسبب خلافات الميراث

توصلت التحريات إلى صحة الواقعة وتم ضبط المتهم وبحوزته السلاح النارى المستخدم في الواقعة عبارة عن طبنجة 9 ملى وأفادت التحريات أن المتهم عقد العزم وبيت النية على قتل المجنى عليه وأطلق عليه رصاصتين بالرأس مما أرداه قتيلا، وبمواجهة المتهم بما توصلت إليه التحريات أعترف إرتكابه للواقعة وتم تحرير محضرا وبالعرض على النيابة أحالتهم إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم بالحبس المشدد لمدة خمسة عشر عاما حضوريا