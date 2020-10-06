الجارديان: عزل رئيس الأركان لنفسه يعكس مدى انتشار كورونا فى البيت الأبيض

كتبت رباب فتحى

قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية إن دخول رئيس الأركان في الجيش الأمريكي مارك ميلي ، والعديد من أعضاء هيئة الأركان المشتركة الذين ينصحون الرئيس الأمريكى دونالد ترامب – المصاب هو نفسه بالفيروس- الحجر الصحي يوم الثلاثاء يعكس مدى اتساع دائرة انتشاره فى البيت الأبيض ويحول مقر صنع القرار إلى أحد أكثر البؤر الساخنة لكورونا.

وأوضحت الصحيفة إنه في حين أن عدد موظفي البيت الأبيض ومساعديه الذين ثبتت إصابتهم بالفيروس غير معروف ، نظرًا لغطاء الإدارة من السرية حول تفشي المرض ، بدا أن إجمالي الحالات يصل إلى العشرات ، مما يجعل البيت الأبيض أحد أكثر المناطق نشاطًا الفيروس في الولايات المتحدة بأكملها.

وبعد يوم من عودة الرئيس من المستشفى العسكري حيث كان يعالج من المرض ، تم تشخيص حالتين إضافيتين على الأقل من Covid-19 في دائرته المباشرة.

ذكرت وكالة بلومبرج لأول مرة أن الملحقة العسكرية ، جايينا مكارون ، أثبتت إصابتها بالفيروس وكذلك مساعد في الجيش سافر مع ترامب الأسبوع الماضي.

تم الإبلاغ عن قرار الجنرال ميلي بالدخول فى الحجر الصحي لأول مرة بواسطة شبكة سي إن إن. وحضر هو وقادة آخرون حفل استقبال في البيت الأبيض للعائلات العسكرية في الآونة الأخيرة حضره أيضًا الرئيس والسيدة الأولى ميلانيا ترامب ، التي كانت نتائجها إيجابية أيضًا.

لكن تقارير أخرى نقلت عن مسؤولين مجهولين قولهم إن التفشي العسكري لا يُعتقد أنه مرتبط بالبيت الأبيض.

وأوضحت الصحيفة أن المعلومات الوحيدة المتعلقة بصحة ترامب تم نقلها من قبل الرئيس نفسه ، الذي رد على سلسلة من الانتقادات وهجمات المعارضين بالتغريد: "شعور عظيم!"

وشارك مؤيدو الحزب الجمهوري هذه الرسائل المفعمة بالانتصار على وسائل التواصل الاجتماعي ، لكن قوضها عدد الوفيات المؤكد في الولايات المتحدة بأكثر من 210 آلاف وعدد من الحالات الإيجابية تجاوز 7.5 مليون.

حاول ترامب أيضًا التقليل من مخاطر فيروس كورونا ، لكن تم انتقاده من قبل منصات التواصل الاجتماعي ، التي وجهت رسالة تحذير على تغريدة قارنت الفيروس بالأنفلونزا. وقالت الشركة في ملصق تم وضعه على كلمات ترامب: "هذه التغريدة انتهكت قواعد تويتر بشأن نشر معلومات مضللة وربما ضارة تتعلق بـ Covid-19.